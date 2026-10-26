Balón de Oro: con Lautaro Martínez lejos, así quedó el ranking de los últimos 20 jugadores
El delantero de la Selección argentina y capitán del Inter de Milán no llegó a estar entre los finalistas
FOTO: Lautaro Martínez, emblema del Inter
El delantero de la selección argentina y capitán del Inter de Milán, Lautaro Martínez, quedó lejos del Balón de Oro al posicionarse en el vigesimosegundo lugar del ranking entre los últimos 20 nominados y registró su peor puesto entre las cinco ediciones pasadas.
El "Toro" no logró consolidarse entre los finalistas para ser candidato al premio que entrega y organiza la revista francesa France Football en conjunto con la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA), a pesar de haber realizado una temporada en la que convirtió 30 goles, asistió en 10 ocasiones en 55 partidos en total, consagrándose con el trofeo de la Serie A en la liga italiana en 2025/26.
Ranking de futbolistas del puesto 11 al 30
La página oficial del Balón de Oro adelantó cómo quedaron rankeados 20 futbolistas desde la décimo primera posición entre los 30 nominados, donde el mediocampista inglés del Real Madrid, Jude Bellingham, lideró la tabla y se quedó a las puertas de meterse en el top 10.
11 - Jude Belligham - Real Madrid
12 - Pau Cubarsí - Barcelona
13 - Achraf Hakimi - PSG
14 - Vitinha - PSG
15 - Declan Rice - Arsenal
16 - Ferran Torres - PSG
17 - Vinícius Jr - Real Madrid
18 - Marc Cucurella - Real Madrid
19 - Joao Neves - PSG
20 - Willian Pacho PSG
21 - Gabriel Magalhaes - Arsenal
22 - Lautaro Martínez - Inter
23 - Nuno Mendez - PSG
24 - Luis Díaz - Beyer Munich
25 - Marquinhos - PSG
26 - Dayot Upamecano - Bayer Munich
27 - Bruno Fernández - Manchester United
28 - Julián Quiñones - Al-Qadsiah
29 - Sadio Mané - Al-Nassr
30 - William Saliba - Arsenal
Ranking de futbolistas del puesto 11 al 30
La página oficial del Balón de Oro adelantó cómo quedaron rankeados 20 futbolistas desde la décimo primera posición entre los 30 nominados, donde el mediocampista inglés del Real Madrid, Jude Bellingham, lideró la tabla y se quedó a las puertas de meterse en el top 10.
- 11 - Jude Bellingham - Real Madrid
- 12 - Pau Cubarsí - Barcelona
- 13 - Achraf Hakimi - PSG
- 14 - Vitinha - PSG
- 15 - Declan Rice - Arsenal
- 16 - Ferran Torres - PSG
- 17 - Vinícius Jr - Real Madrid
- 18 - Marc Cucurella - Real Madrid
- 19 - Joao Neves - PSG
- 20 - Willian Pacho - PSG
- 21 - Gabriel Magalhaes - Arsenal
- 22 - Lautaro Martínez - Inter
- 23 - Nuno Mendez - PSG
- 24 - Luis Díaz - Bayer Munich
- 25 - Marquinhos - PSG
- 26 - Dayot Upamecano - Bayer Munich
- 27 - Bruno Fernández - Manchester United
- 28 - Julián Quiñones - Al-Qadsiah
- 29 - Sadio Mané - Al-Nassr
- 30 - William Saliba - Arsenal
Agencia NA
[Fuente: Noticias Argentinas]