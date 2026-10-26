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Balón de Oro: con Lautaro Martínez lejos, así quedó el ranking de los últimos 20 jugadores

El delantero de la Selección argentina y capitán del Inter de Milán no llegó a estar entre los finalistas

26/10/2026 | 17:16Redacción Cadena 3

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Lautaro Martínez, emblema del Inter

FOTO: Lautaro Martínez, emblema del Inter

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El delantero de la selección argentina y capitán del Inter de Milán, Lautaro Martínez, quedó lejos del Balón de Oro al posicionarse en el vigesimosegundo lugar del ranking entre los últimos 20 nominados y registró su peor puesto entre las cinco ediciones pasadas.

El "Toro" no logró consolidarse entre los finalistas para ser candidato al premio que entrega y organiza la revista francesa France Football en conjunto con la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA), a pesar de haber realizado una temporada en la que convirtió 30 goles, asistió en 10 ocasiones en 55 partidos en total, consagrándose con el trofeo de la Serie A en la liga italiana en 2025/26.

Ranking de futbolistas del puesto 11 al 30

La página oficial del Balón de Oro adelantó cómo quedaron rankeados 20 futbolistas desde la décimo primera posición entre los 30 nominados, donde el mediocampista inglés del Real Madrid, Jude Bellingham, lideró la tabla y se quedó a las puertas de meterse en el top 10.

11 - Jude Belligham - Real Madrid

12 - Pau Cubarsí - Barcelona

13 - Achraf Hakimi - PSG

14 - Vitinha - PSG

15 - Declan Rice - Arsenal

16 - Ferran Torres - PSG

17 - Vinícius Jr - Real Madrid

18 - Marc Cucurella - Real Madrid

19 - Joao Neves - PSG

20 - Willian Pacho PSG

21 - Gabriel Magalhaes - Arsenal

22 - Lautaro Martínez - Inter

23 - Nuno Mendez - PSG

24 - Luis Díaz - Beyer Munich

25 - Marquinhos - PSG

26 - Dayot Upamecano - Bayer Munich

27 - Bruno Fernández - Manchester United

28 - Julián Quiñones - Al-Qadsiah

29 - Sadio Mané - Al-Nassr

30 - William Saliba - Arsenal

Ranking de futbolistas del puesto 11 al 30

La página oficial del Balón de Oro adelantó cómo quedaron rankeados 20 futbolistas desde la décimo primera posición entre los 30 nominados, donde el mediocampista inglés del Real Madrid, Jude Bellingham, lideró la tabla y se quedó a las puertas de meterse en el top 10.

  • 11 - Jude Bellingham - Real Madrid
  • 12 - Pau Cubarsí - Barcelona
  • 13 - Achraf Hakimi - PSG
  • 14 - Vitinha - PSG
  • 15 - Declan Rice - Arsenal
  • 16 - Ferran Torres - PSG
  • 17 - Vinícius Jr - Real Madrid
  • 18 - Marc Cucurella - Real Madrid
  • 19 - Joao Neves - PSG
  • 20 - Willian Pacho - PSG
  • 21 - Gabriel Magalhaes - Arsenal
  • 22 - Lautaro Martínez - Inter
  • 23 - Nuno Mendez - PSG
  • 24 - Luis Díaz - Bayer Munich
  • 25 - Marquinhos - PSG
  • 26 - Dayot Upamecano - Bayer Munich
  • 27 - Bruno Fernández - Manchester United
  • 28 - Julián Quiñones - Al-Qadsiah
  • 29 - Sadio Mané - Al-Nassr
  • 30 - William Saliba - Arsenal

Agencia NA

[Fuente: Noticias Argentinas]

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