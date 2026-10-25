Tragedia en San Marcos Sierras: murió un nene de tres años tras caer a una pileta
El pequeño fue trasladado al hospital local con signos de ahogamiento, pero el personal médico constató su fallecimiento. Investigan las circunstancias del hecho.
25/10/2026 | 13:06Redacción Cadena 3
FOTO: La tragedia ocurrió en una pileta en San Marcos Sierras (Foto ilustrativa generada con IA)
Un niño de tres años murió en las últimas horas en San Marcos Sierras, localidad del departamento Cruz del Eje, en la provincia de Córdoba, luego de ser encontrado en el interior de la pileta de su vivienda.
Según la información proporcionada por fuentes policiales, el pequeño fue trasladado al hospital local por su madre, con signos de ahogamiento.
Pese a la intervención del personal médico, los profesionales constataron su fallecimiento.
Por el momento, se investigan las circunstancias en las que se produjo el episodio.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Un niño de tres años murió tras ser encontrado en una pileta.
¿Quién fue la víctima? Un niño de tres años en San Marcos Sierras.
¿Cuándo sucedió? En las últimas horas.
¿Dónde tuvo lugar el incidente? En la vivienda del niño en San Marcos Sierras, Córdoba.
¿Cómo se enteraron las autoridades? La madre trasladó al niño al hospital con signos de ahogamiento.
¿Por qué se investiga el caso? Para determinar las circunstancias del episodio.