Tragedia en San Marcos Sierras: murió un nene de tres años tras caer a una pileta

FOTO: La tragedia ocurrió en una pileta en San Marcos Sierras (Foto ilustrativa generada con IA)

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

Un niño de tres años murió en las últimas horas en San Marcos Sierras, localidad del departamento Cruz del Eje, en la provincia de Córdoba, luego de ser encontrado en el interior de la pileta de su vivienda.

Según la información proporcionada por fuentes policiales, el pequeño fue trasladado al hospital local por su madre, con signos de ahogamiento.

Pese a la intervención del personal médico, los profesionales constataron su fallecimiento.

Por el momento, se investigan las circunstancias en las que se produjo el episodio.