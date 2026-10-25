De la Puna, a la universidad: la fundación que abre caminos con educación

Fundación Anpuy trabaja en 13 localidades de Salta y Jujuy. Acompaña a niños, jóvenes y adultos para que puedan continuar sus estudios y construir un proyecto de vida.

El objetivo es que más chicos puedan continuar estudiando, que los jóvenes encuentren oportunidades para proyectar su futuro y que los adultos tengan la posibilidad de completar una etapa educativa pendiente.

La experiencia de Fundación Anpuy muestra que acompañar una trayectoria educativa también significa ampliar las posibilidades de elegir un camino propio. Una tarea que, en distintos rincones de Salta y Jujuy, busca convertir la educación en una oportunidad concreta.

Quienes deseen conocer más sobre la organización o colaborar con su trabajo pueden ingresar a fundacionanpuy.org.ar? o visitar su cuenta de Instagram, @fundacionanpuy.

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