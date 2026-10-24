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Malvinas: un medio británico afirma que el premier israelí ordenó apoyar el reclamo argentino

Según The Telegraph, el primer ministro israelí habría dado instrucciones a sus diplomáticos para respaldar la postura de Javier Milei en la disputa por la soberanía del archipiélago.

24/10/2026 | 13:00Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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Javier Milei y Benjamín Netanyahu. (Foto: X)

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El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, habría dado instrucciones a sus diplomáticos para respaldar la postura argentina en la disputa por la soberanía de las islas Malvinas, según informó el prestigioso diario británico The Telegraph.

La noticia abre un nuevo flanco diplomático en la relación bilateral con el Reino Unido y se enmarca en un contexto de crecientes alianzas estratégicas y afinidad diplomática entre la administración del presidente Javier Milei y el gobierno de Israel.

Desde Londres, el rumor fue recibido con cautela y malestar por los sectores conservadores, que tradicionalmente cuentan con el respaldo de aliados internacionales históricos para sostener su negativa a reabrir las negociaciones por el territorio austral.

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Por su parte, los analistas internacionales señalan que un pronunciamiento de esta naturaleza por parte de un aliado clave de Occidente como Israel debilita la posición británica en los foros multilaterales y fortalece el reclamo soberano histórico de la Argentina.

En los próximos días se espera conocer la respuesta formal de la cancillería británica ante este viraje en la diplomacia de Medio Oriente respecto al Atlántico Sur.

Lectura rápida

¿Qué instrucciones dio el primer ministro israelí?
Benjamín Netanyahu instruyó a sus diplomáticos para respaldar la postura de Argentina en la disputa por la soberanía de las islas Malvinas.

¿Quién informó sobre esta situación?
La noticia fue publicada por el prestigioso diario británico The Telegraph.

¿Cómo reaccionaron los sectores en Londres?
Los sectores conservadores recibieron la noticia con cautela y malestar, manteniendo su negativa a reabrir negociaciones sobre el territorio.

¿Qué impacto tendría esta postura de Israel?
Un pronunciamiento de Israel debilitaría la posición británica en foros multilaterales y fortalecería el reclamo soberano de Argentina.

¿Qué se espera en los próximos días?
Se espera la respuesta formal de la cancillería británica ante este cambio en la diplomacia de Medio Oriente respecto al Atlántico Sur.

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