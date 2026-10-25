Turismo Carretera: Lambiris la más rápida, Rossi y Fritzler en las series del domingo en Rosario

Mauricio Lambiris con el Ford Mustang #3 ganó la primera serie en el inicio de las actividades del domingo para el Turismo Carretera en el “Fangio” de Rosario, al establecer 8’02’356/1000 y convertirla en la más rápida de la mañana. Muy buena performance del cordobés de Guatimozín, Marco Dianda (Dodge Challenger) que terminó como escolta, aún con una penalización de 5".

En la segunda batería Matías Rossi (Toyota Camry) logró soportar al principio el embate de Julián Santero (BMW) y ganó en 8’02”925/1000 para las cinco vueltas, siendo este el segundo parcial mas rápido del domingo. Aquí los otros cordobeses se ubicaron, Rodrigo Lugón (Ford Mustang) 7°, Ricardo Risatti (Ford Mustang) 10° y Facundo Chapur (Torino) que venía luchando por el quinto puesto, entró en trompo y acabó 13°.





La tercera serie fue dominada de principio a fin por Otto Fritzler con Mercedes Benz con un tiempo final de 8’04”181/1000, la más lenta de todas. Diego Azar su compañero de equipo, acabó como escolta. El actual campeón Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) arribó 5°.

Desde las 14:00 se larga la final a 25 vueltas o 50’, con Mauricio Lambiris desde la cuerda con Matías Rossi compartiendo la primera fila, en tanto que en la segunda fila, estarán Fritzler y el cordobés Dianda.

-Cadena3Motor- Marcelo Ingaramo desde Rosario. Imágenes: Gentileza de Lucas Barraza y Prensa ACTC Argentina.