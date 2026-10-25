Elecciones en Brasil: más de 13.000 residentes votan en Argentina en el balotaje presidencial

FOTO: Los brasileños residentes en Argentina emiten su voto este domingo.

FOTO: Los brasileños residentes en Argentina emiten su voto este domingo.

FOTO: Los brasileños residentes en Argentina emiten su voto este domingo.

FOTO: Los brasileños residentes en Argentina emiten su voto este domingo.

Más de 13.000 ciudadanos brasileños residentes en Argentina están habilitados para votar este domingo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, que enfrenta a Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro.

Los comicios cuentan con centros de votación en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Paso de los Libres y Puerto Iguazú, para que los brasileños que viven en el país puedan participar de la definición electoral.

El principal punto de votación funciona en la Embajada de Brasil en Buenos Aires, ubicada en Cerrito 1350, donde se dispusieron mesas electorales tanto en la sede diplomática como en sectores cercanos.

La jornada permite a los ciudadanos brasileños empadronados en el exterior ejercer su derecho al voto en una elección que definirá quién ocupará la Presidencia de Brasil.

Informe de Pilar Gil Peris y Orlando Morales