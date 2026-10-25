En vivo

La Cadena del Gol

Independiente vs. Boca

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Aldosivi vs. Belgrano

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Independiente vs. Boca

Rosario

En vivo

Platea Numerada

Dep. Maipú vs. Güemes (SdE)

Mendoza

En vivo

Heat 100

Fernanda y Fernando

En vivo

Clave de Sol

Pato Bon

En vivo

Fronteras afuera

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Elecciones en Brasil 2026 Notas

Elecciones en Brasil: más de 13.000 residentes votan en Argentina en el balotaje presidencial

Los ciudadanos brasileños habilitados en el país participan este domingo de la segunda vuelta entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. Hay centros de votación en distintas ciudades argentinas.

25/10/2026 | 14:25Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Los brasileños residentes en Argentina emiten su voto este domingo.

FOTO: Los brasileños residentes en Argentina emiten su voto este domingo.

Los brasileños residentes en Argentina emiten su voto este domingo.

FOTO: Los brasileños residentes en Argentina emiten su voto este domingo.

Los brasileños residentes en Argentina emiten su voto este domingo.

FOTO: Los brasileños residentes en Argentina emiten su voto este domingo.

Los brasileños residentes en Argentina emiten su voto este domingo.

FOTO: Los brasileños residentes en Argentina emiten su voto este domingo.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

  1.

    Audio. Elecciones en Brasil: más de 13.000 residentes votan en Argentina en el balotaje presidencial

    Amamos los Domingos

    Episodios

Más de 13.000 ciudadanos brasileños residentes en Argentina están habilitados para votar este domingo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, que enfrenta a Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro.

Los comicios cuentan con centros de votación en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Paso de los Libres y Puerto Iguazú, para que los brasileños que viven en el país puedan participar de la definición electoral.

El principal punto de votación funciona en la Embajada de Brasil en Buenos Aires, ubicada en Cerrito 1350, donde se dispusieron mesas electorales tanto en la sede diplomática como en sectores cercanos.

La jornada permite a los ciudadanos brasileños empadronados en el exterior ejercer su derecho al voto en una elección que definirá quién ocupará la Presidencia de Brasil.

Informe de Pilar Gil Peris y Orlando Morales

Lectura rápida

¿Cuántos ciudadanos brasileños en Argentina pueden votar? Más de 13.000 ciudadanos brasileños residentes en Argentina están habilitados para votar.

¿Quiénes son los candidatos en la segunda vuelta? Los candidatos son Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro.

¿Dónde se encuentran los centros de votación? Los centros de votación están en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Paso de los Libres y Puerto Iguazú.

¿Cuál es el principal punto de votación? El principal punto de votación es la Embajada de Brasil en Buenos Aires, en Cerrito 1350.

¿Por qué es importante esta jornada electoral? Es importante porque define quién ocupará la Presidencia de Brasil.

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf