Ucrania refuta a Musk: el ejército no violó términos de Starlink en el uso de drones

FOTO: Ucrania disputa la afirmación de Musk de que el ejército violó los términos de Starlink

KIEV, Ucrania (AP) — Funcionarios ucranianos han refutado las afirmaciones del director general de SpaceX, Elon Musk, de que el ejército del país violó los términos del servicio Starlink al usar la red civil de internet satelital para ataques ofensivos con drones.

Serhii Beskrestnov, asesor de tecnología de defensa del presidente Volodymyr Zelenskyy, señaló que las restricciones vigentes desde hace tiempo sobre el sistema civil en Ucrania hacían imposible ese uso ofensivo. "Es muy extraño que Elon Musk no sepa de las restricciones sobre el funcionamiento de Starlink en Ucrania", comentó Beskrestnov en una publicación en línea.

Starlink de SpaceX y su servicio Starshield, orientado al ámbito militar, son fundamentales para la conectividad de Ucrania en tiempos de guerra. A principios de este mes, drones ucranianos conectados a Starshield perdieron conectividad a altas velocidades, lo que interrumpió las defensas aéreas durante los ataques aéreos diarios de Rusia. Las autoridades indicaron que los límites de velocidad se levantaron el sábado y el servicio se restableció.

Aun así, han persistido las preguntas sobre quién ordenó las interrupciones del sistema de internet satelital del que Kiev ha dependido durante años para contrarrestar los ataques de Moscú. Musk reconoció el sábado que SpaceX había reducido la velocidad de Starlink en Ucrania.

"Nunca se ha permitido usar Starlink, un servicio comercial civil, para ataques ofensivos con drones para matar personas, ni debería permitirse", escribió Musk. "El ejército ucraniano violó los términos de servicio de Starlink y lo usó para ataques ofensivos con drones para matar personas. Ese vacío legal se cerró la semana pasada".

Pero sostuvo que el gobierno de Estados Unidos controlaba cualquier cambio que ocurriera con Starshield, la versión de grado militar de Starlink que es la columna vertebral de las operaciones con drones y las comunicaciones de Ucrania. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que él no tomó esa decisión, mientras que el vicepresidente JD Vance ha insinuado una coordinación de la Casa Blanca con Musk.

Las restricciones impuestas la semana pasada a Starshield alarmaron al ejército ucraniano y a funcionarios del gobierno, y los comandantes informaron de drones perdidos y misiones interrumpidas. También aumentaron las tensiones entre Kiev y Washington, una relación ya tensionada por el acuerdo que, según se informó, Trump alcanzó con Moscú para importar diésel desde Rusia, algo que Ucrania consideró una traición.

El restablecimiento del servicio de Starlink se produjo tras un nuevo impulso diplomático de Estados Unidos para poner fin a la guerra. Rusia aceptó reanudar el miércoles las negociaciones tripartitas con Washington y Kiev el próximo mes. El viernes, Kiev y Moscú también acordaron un alto el fuego localizado, mediado por la primera dama Melania Trump, en torno a Oleshky, una localidad devastada por la guerra y ocupada por Rusia en la región sureña ucraniana de Jersón.

Mientras tanto, Zelenskyy dijo el domingo que Rusia había lanzado casi 2.300 drones contra ciudades ucranianas durante la última semana, y renovó su llamado a los aliados occidentales para acelerar las entregas de interceptores.

"Solo esta semana, Rusia ha lanzado alrededor de 1.600 bombas guiadas, 48 misiles de varios tipos, incluidos misiles balísticos, y casi 2.300 drones de ataque contra Ucrania", escribió Zelenskyy en redes.

Afirmó que los ataques —muchos de ellos mortales— habían afectado a nueve regiones del país, dañando centrales eléctricas, depósitos de grano, viviendas civiles e instalaciones comerciales.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.