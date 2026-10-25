Tragedia en Kenia: un choque de autobús deja al menos 22 muertos en la autopista principal

MAKUENI, Kenia (AP) — Al menos 22 personas perdieron la vida el domingo tras el impacto de un autobús contra un camión en la principal autopista de Kenia, según informó la policía local.

El siniestro se produjo tres semanas después de otro accidente en la misma vía, que conecta la capital, Nairobi, con la ciudad costera de Mombasa, donde también se registraron 17 muertes. En el choque de este domingo, alrededor de 24 personas resultaron heridas y están siendo atendidas en el hospital Mtito Andei, donde el superintendente médico, Paul Kisienya, confirmó la atención de la mayoría de los lesionados.

Los pasajeros del autobús regresaban a Mombasa después de asistir al funeral de su pastor en el oeste de Kenia cuando ocurrió el trágico accidente. Una madre de dos hijos, Violet Mwandonyi, relató que el autobús acababa de salir de la ciudad de Mtito Andei, donde los pasajeros habían tomado desayuno antes de continuar su viaje. "No puedo recordar qué fue exactamente lo que pasó. Lo último que recuerdo es que todos estábamos llorando y llamando a los automovilistas para que vinieran a rescatarnos. No sé el destino de mis dos hijos que estaban en el autobús", comentó.

Las circunstancias del accidente siguen siendo inciertas, aunque un pasajero, Spenza Mudave, indicó que un camión golpeó al autobús por detrás, lo que provocó que este volcara. La Autoridad Nacional de Transporte y Seguridad sospecha que se trató de un caso de "adelantamiento indebido", basándose en información que sugiere que los vehículos chocaron de frente. Históricamente, el exceso de velocidad y las malas condiciones de la carretera han sido citados como factores que contribuyen a los accidentes viales en Kenia.