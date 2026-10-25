El rastreo de un celular robado llevó a detener a dos mujeres en la Terminal de Rosario

FOTO: La Policía encontró nueve teléfonos envueltos en papel aluminio y una billetera en uno de los baños.

Una mujer que había sufrido el robo de su teléfono alertó a policías que patrullaban la zona de la Terminal Mariano Moreno: el sistema de geolocalización ubicaba su dispositivo dentro del edificio. El aviso derivó en un operativo que terminó con dos detenidas y el hallazgo de nueve celulares.

La intervención comenzó alrededor de las 4.50 de este domingo, cuando la víctima se acercó a efectivos de la Brigada de Orden Urbano y les mostró la ubicación que indicaba el rastreo.

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Según el reporte de la Unidad Regional II citado por Rosario3, los agentes ingresaron a la estación y consultaron al personal de seguridad. Allí les informaron que dos mujeres habían entrado a uno de los baños y que presuntamente habían descartado un paquete y una billetera.

Durante la inspección del sanitario, los policías encontraron nueve teléfonos celulares envueltos en papel aluminio y una billetera roja que contenía documentación. En el marco del procedimiento fueron detenidas ambas mujeres.