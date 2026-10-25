El rastreo de un celular robado llevó a detener a dos mujeres en la Terminal de Rosario
La Policía encontró nueve teléfonos envueltos en papel aluminio y una billetera con documentación en uno de los baños. El procedimiento comenzó cuando una víctima alertó que la geolocalización de su equipo señalaba la estación.
25/10/2026 | 12:37Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: La Policía encontró nueve teléfonos envueltos en papel aluminio y una billetera en uno de los baños.
Una mujer que había sufrido el robo de su teléfono alertó a policías que patrullaban la zona de la Terminal Mariano Moreno: el sistema de geolocalización ubicaba su dispositivo dentro del edificio. El aviso derivó en un operativo que terminó con dos detenidas y el hallazgo de nueve celulares.
La intervención comenzó alrededor de las 4.50 de este domingo, cuando la víctima se acercó a efectivos de la Brigada de Orden Urbano y les mostró la ubicación que indicaba el rastreo.
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Según el reporte de la Unidad Regional II citado por Rosario3, los agentes ingresaron a la estación y consultaron al personal de seguridad. Allí les informaron que dos mujeres habían entrado a uno de los baños y que presuntamente habían descartado un paquete y una billetera.
Durante la inspección del sanitario, los policías encontraron nueve teléfonos celulares envueltos en papel aluminio y una billetera roja que contenía documentación. En el marco del procedimiento fueron detenidas ambas mujeres.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en la Terminal Mariano Moreno?
Una mujer denunció el robo de su teléfono y, gracias a la geolocalización, se realizó un operativo que resultó en el hallazgo de nueve celulares y la detención de dos mujeres.
¿Quiénes fueron detenidas?
Dos mujeres fueron detenidas durante el operativo tras ser localizadas en la Terminal Mariano Moreno.
¿Cuándo se llevó a cabo la intervención?
La intervención se realizó alrededor de las 4.50 de este domingo.
¿Dónde se encontraron los celulares?
Los celulares fueron encontrados en un baño de la Terminal Mariano Moreno, envueltos en papel aluminio.
¿Por qué se realizó el operativo?
El operativo se llevó a cabo tras el aviso de la víctima, quien utilizó el sistema de geolocalización para localizar su dispositivo robado.