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Cipolletti y San Martín de Formosa definen en San Francisco el primer ascenso del Federal A

Se enfrentan este domingo desde las 15 en el estadio de Sportivo Belgrano. El ganador subirá de categoría a la Primera Nacional y el perdedor tendrá otra oportunidad en la Reválida.

25/10/2026 | 12:16Redacción Cadena 3

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La final se juega en cancha de Sportivo Belgrano, en San Francisco.

FOTO: La final se juega en cancha de Sportivo Belgrano, en San Francisco.

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El Torneo Federal A 2026 conocerá este domingo a su primer ascendido. San Martín de Formosa y Cipolletti se enfrentarán desde las 15 en el estadio Juan Pablo Francia, de Sportivo Belgrano, en San Francisco, por un lugar en la Primera Nacional.

La final se disputará a partido único. En caso de empate durante los 90 minutos, habrá tiempo suplementario y, si la igualdad persiste, la definición será por penales. El equipo que pierda tendrá una nueva oportunidad de luchar por el ascenso a través de la Reválida.

San Martín de Formosa busca revancha

El conjunto formoseño, dirigido por Marcelo Rubino, intentará conseguir un ascenso inédito para la institución. Su campaña alimenta la ilusión: ganó su zona en la fase regular y también en la Zona Campeonato, antes de eliminar a Atenas de Río Cuarto y a Olimpo de Bahía Blanca.

San Martín, además, tendrá una motivación especial. En la temporada pasada perdió la final por el segundo ascenso frente a Atlético de Rafaela y ahora buscará dejar atrás aquella frustración para alcanzar la segunda categoría del fútbol argentino.

Cipolletti sueña con un regreso histórico

Cipolletti, por su parte, intentará volver a la Primera Nacional, categoría en la que no compite desde la temporada 2000/01.

El equipo dirigido por Fabián Enríquez llega a la definición después de eliminar a Alvarado con un resultado global de 1-0. Ahora buscará coronar su recorrido con una victoria que le permita regresar a la segunda división del fútbol argentino.

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Lectura rápida

¿Qué se conocerá este domingo? Se conocerá al primer ascendido del Torneo Federal A 2026.

¿Quiénes se enfrentarán en la final? Se enfrentarán San Martín de Formosa y Cipolletti.

¿Cuándo se disputará el partido? El partido se disputará este domingo a las 15.

¿Dónde se jugará la final? La final se jugará en el estadio Juan Pablo Francia, de Sportivo Belgrano, en San Francisco.

¿Por qué es importante el partido para San Martín? Es importante porque busca un ascenso inédito y tiene la motivación de superar la frustración de la final pasada.

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