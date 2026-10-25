Lautaro Mazza y Damián Torres, tras una gran noche de tango en Córdoba: “Quedamos en éxtasis”

El tango vivió una noche especial en Córdoba con la voz de Lautaro Mazza y la Orquesta Provincial de Música Ciudadana, dirigida por Damián Torres. La propuesta reunió música en vivo, canto y danza, con un repertorio que recorrió obras de Aníbal Troilo, Astor Piazzolla, Alfredo Gobbi y Raúl Garello, entre otros referentes.

Tras la presentación en el Teatro del Libertador, Mazza y Torres visitaron Cadena 3 y compartieron sus sensaciones sobre una experiencia que los conmovió tanto desde lo artístico como por la respuesta del público.

“Estamos contentos, más aún por la noche en el Teatro del Libertador. Quedamos en cierto estado de éxtasis”, expresó Mazza.

Uno de los momentos destacados del programa fue la interpretación de Sinfonía rea, obra de Alejandro Szwarcman y Damián Torres que propone una mirada contemporánea sobre la tradición tanguera.

Lautaro Mazza: una trayectoria reconocida en el tango

Con más de 20 años de carrera, Lautaro Mazza se consolidó como una de las voces destacadas del tango contemporáneo. Desde 2014 integra como cantante la Orquesta del Tango de la Ciudad de Buenos Aires y se presentó en escenarios de relevancia, como el Teatro Colón, el Luna Park, la Usina del Arte y el Centro Cultural Kirchner, hoy Palacio Libertad.

Su recorrido también lo llevó a distintos países de América Latina, con actuaciones en México, Colombia, Ecuador y Brasil. A lo largo de su trayectoria recibió el reconocimiento de figuras como Susana Rinaldi, Alejandro Dolina y Héctor Larrea.

Durante la entrevista, el cantor contó que el próximo 12 de noviembre recibirá un reconocimiento a su trayectoria en la Academia Nacional del Tango, luego de una iniciativa impulsada por un grupo de legisladores porteños para distinguirlo como personalidad destacada de la cultura de la Ciudad de Buenos Aires.

“Estoy contento. Pongo esto en términos de afecto. Ese reconocimiento tiene el encanto de alegrar a los seres amados. Si mis padres sienten orgullo por eso, ya está”, afirmó.

Y resumió su lugar dentro del mundo artístico con una definición sencilla: “Somos trabajadores del arte”.

“Lo que nos queda es seguir cultivándolo”

Mazza también reflexionó sobre la vigencia del tango y la importancia de acercarlo a las nuevas generaciones. Para el artista, el género forma parte de una tradición cultural que necesita ser escuchada y transmitida para mantenerse viva.

“El tango estaba en el aire. ¿Cómo un chico joven va a escribir que le gusta si no lo escucha? Lo que nos queda es seguir cultivándolo. Si eso genera una mínima explosión, las esquirlas en algún lugar van a caer”, sostuvo.

El cantor destacó, además, el compromiso que implica abordar un repertorio construido a lo largo de décadas de historia musical.

“Hacemos un repertorio que no puede hacerse sin un profundo amor. El repertorio que hacemos no es negocio. Por eso fue tan conmovedor lo de anoche”, explicó sobre la respuesta del público en el teatro cordobés.

Damián Torres y el desafío de mantener viva la música ciudadana

Damián Torres, bandoneonista, arreglador, compositor y director nacido en Corral de Bustos en 1977, es una de las figuras centrales del tango contemporáneo en Córdoba. Al frente de la Orquesta Provincial de Música Ciudadana, impulsa propuestas que combinan el respeto por los grandes autores con nuevas formas de interpretar el género.

El músico también visitó Cadena 3 con su bandoneón y reconoció que el afecto recibido después del concierto superó sus expectativas.

“Quedamos pataleando. Es muy enriquecedor el afecto de la gente, cuando uno ofrece lo que ofrece y recibe lo que recibe. Más allá de que uno lo vive cotidianamente, no lo espera”, señaló.

Torres también puso el foco en las dificultades que enfrentan las músicas de raíz frente a las tendencias de la industria musical. Sin embargo, destacó que el tango y el folclore todavía pueden encontrar eco en quienes no tuvieron un contacto directo con esos géneros.

“Si bien las músicas regionales sufren una permanente embestida por parte de la industria musical, en algún punto el tango, el folclore, es parte de un susurro que, cuando uno lo hace al menos dignamente, puede encontrar eco incluso en un joven que tal vez nunca lo haya escuchado conscientemente”, reflexionó.

La noche en el Teatro del Libertador dejó así una certeza compartida por los dos artistas: el tango sigue encontrando nuevas formas de emocionar cuando hay intérpretes dispuestos a honrar su historia y un público dispuesto a escuchar.

Entrevista de "Amamos los Domingos"