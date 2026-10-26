Rosario revisa las exigencias de cocheras: "La ciudad necesita más espacios para estacionar"

El Concejo Municipal de Rosario analiza cambios en las exigencias de cocheras para edificios. El proyecto busca modificar las escalas según el ancho de los terrenos y la superficie construida. En diálogo con Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario, el concejal de Unidos Fabrizio Fiatti explicó los alcances de la discusión y defendió la necesidad de establecer reglas generales.

“Tenemos un salto demasiado pronunciado entre esta exigencia de una cochera cada 300 metros cuadrados y una cada 120”, señaló Fiatti sobre la normativa vigente. Actualmente, los terrenos de menos de nueve metros de frente están exentos de la obligación de construir cocheras; entre nueve y 12 metros se exige una cada 300 metros cuadrados de construcción efectiva, mientras que para los lotes más anchos el requerimiento es de una cada 120 metros cuadrados de superficie útil.

El edil explicó que la regulación actual tiene alrededor de dos años y que uno de sus objetivos fue terminar con un beneficio vinculado a los departamentos pequeños. “Antes, la cantidad de cocheras se definía por el tamaño de las unidades. Como estaban exentos los departamentos de menos de 40 metros cuadrados, terminábamos viendo edificios que tenían este tipo de unidades para reducir el nivel de cocheras”, sostuvo.

Fiatti aclaró que la discusión no implica reducir las exigencias en todos los desarrollos. “Va a haber más cocheras en los edificios más grandes que lo que se exige actualmente y menos en los que tienen menor frente”, afirmó. En ese sentido, indicó que los proyectos de mayor superficie deberán contemplar más espacios para estacionar, mientras se revisan los requisitos para terrenos más angostos.

Sobre las dificultades para estacionar en el centro, el concejal reconoció que la ciudad necesita más espacios, aunque consideró que el problema no puede resolverse con una sola medida. “Tenemos que lograr una cantidad equilibrada de cocheras en lo que la ciudad necesita y después tomar medidas complementarias”, planteó. Entre ellas, mencionó cambios en las reglas de estacionamiento en determinadas zonas y el sistema de estacionamiento medido que incorporará inteligencia artificial para identificar lugares disponibles.

El presidente de la Comisión de Servicios Públicos e integrante de Planeamiento también sostuvo que el debate debe contemplar tanto la actividad de la construcción como las necesidades de movilidad. “Lo que queremos es discutir una norma general, una ordenanza. No queremos discutir una excepción, que uno tenga y el otro no tenga y que, según el nivel de pedido, sea la respuesta que se le otorga”, remarcó. Según explicó, el Concejo mantiene conversaciones con representantes del sector, concejales y áreas técnicas del Ejecutivo municipal.

Por último, Fiatti señaló que el objetivo es encontrar un equilibrio entre la inversión inmobiliaria y el ordenamiento urbano. “Necesitamos ecualizar esta diferencia entre lo que el sector nos plantea, la necesidad real que vemos de espacio para estacionar en la ciudad y la necesidad de promover que haya más cocheras comerciales”, concluyó.