Rosario reunirá a 43 grandes proyectos y más de 1.800 empresas en la ronda de negocios del RIGI

FOTO: El encuentro será el jueves 29 de octubre en La Fluvial.

Los responsables de compras de 43 grandes proyectos de inversión participarán el próximo jueves 29 de octubre en Rosario de una ronda de negocios con más de 1.800 empresas de todo el país. El objetivo es vincular la demanda de los sectores minero, energético, industrial y de infraestructura con fabricantes y prestadores de servicios nacionales.

La jornada se realizará en La Fluvial, organizada por el Ministerio de Economía de la Nación y el Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe, en el marco del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Según informó la Provincia, la cantidad de proyectos participantes superó las previsiones iniciales.

Entre las empresas convocadas habrá pymes metalmecánicas, fabricantes de calderas y firmas de logística y tecnología de Santa Fe. Además de las reuniones comerciales, podrán acceder a información sobre condiciones de contratación, certificaciones y alternativas para financiar la producción.

FOTO: Las mesas de negocios vincularán a los equipos de compras con potenciales proveedores industriales.

“Junto con el Ministerio de Economía de Nación diseñamos este encuentro con el objetivo de que la inversión se traduzca en trabajo genuino para nuestras empresas y para toda la cadena de valor del país”, sostuvo el ministro de Desarrollo Productivo santafesino, Gustavo Puccini.

El funcionario anticipó que los equipos de compras presentarán los pliegos y los estándares técnicos de homologación, es decir, los requisitos que deben cumplir las empresas para incorporarse como proveedoras.

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Reuniones comerciales y requisitos técnicos

En el primer piso del complejo funcionarán las mesas para entrevistas entre los equipos de abastecimiento de los proyectos y los potenciales proveedores. En paralelo, habrá conferencias sobre el avance de las inversiones, las plataformas de registro y las exigencias ambientales y de calidad.

También se presentarán experiencias de industrias nacionales que ya abastecen a proyectos de cobre y litio en San Juan, Salta y Catamarca. Las exposiciones abordarán plazos de entrega, logística y formas de asociación entre empresas para responder a contratos de mayor escala.

La agenda incluirá, además, un análisis de la demanda prevista para el sector metalúrgico y de las necesidades de adaptación tecnológica, con foco en automatización, digitalización y monitoreo de procesos.

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Créditos, avales y asistencia para las pymes

El acceso al capital de trabajo tendrá un espacio específico durante la jornada. Participarán bancos públicos y privados, el Mercado Argentino de Valores (MAV), entidades de garantía y firmas bursátiles, que ofrecerán asesoramiento sobre créditos, descuento de valores y avales.

“Muchas veces una pyme cuenta con la ingeniería y la calidad necesarias, pero encuentra trabas burocráticas o no dispone de la espalda financiera para asumir contratos de magnitud”, señaló Puccini.

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El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), la Dirección de Asistencia Técnica (DAT) y centros tecnológicos también atenderán consultas sobre mejoras productivas, ensayos de laboratorio y certificaciones.

De acuerdo con lo anunciado por la Provincia, se prevé la participación de 14 gobernadores, incluido Maximiliano Pullaro, quien estará en el cierre institucional, además de ministros nacionales y representantes de cámaras industriales.