Santa Fe cobró $110.000 millones de Nación: "Es un elemento para fortalecer la Caja de Jubilaciones"

El ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, explicó cómo se alcanzó el acuerdo con el Gobierno nacional para compensar deudas entre ambas administraciones y destacó que permitirá proteger la Caja de Jubilaciones y disponer de recursos para obras públicas y otras áreas. “Santa Fe es acreedor de Nación, y desde ese lugar se ha parado muchísimas discusiones”, sostuvo en diálogo con Radioinforme3, por Cadena 3 Rosario.

“Cobramos una deuda que el Estado nacional, la ANSES, tenía y había asumido con la provincia por la compensación del déficit de la Caja de Jubilaciones”, señaló Olivares. También destacó que el acuerdo incluye otros compromisos pendientes, entre ellos ajustes del Consenso Fiscal y una deuda vinculada a un convenio de viviendas.

El funcionario explicó que el entendimiento se concretó a partir de un mecanismo que permitió compensar esas acreencias con un adelanto de coparticipación que la provincia había recibido durante este año. “Vimos la posibilidad de plantear que ese anticipo, en realidad, no sea algo a devolver íntegramente como tal, sino que pueda ser utilizado para descontar créditos que tenía que cobrar”, detalló.

Según precisó, de los $400.000 millones que ingresaron a Santa Fe mediante ese adelanto, la provincia devolverá solamente $90.000 millones durante este año. “El 77%, unos $310.000 millones, no se van a devolver, sino que de ahí descontamos estos créditos que comenté recién”, afirmó. Además, indicó que unos $167.000 millones quedarán sujetos a una devolución durante el segundo semestre del año próximo o a nuevas compensaciones con deudas nacionales.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Olivares sostuvo que el acuerdo tiene tres efectos principales: contribuir al equilibrio de la Caja de Jubilaciones, permitir inversiones y concretar el cobro de compromisos que la Nación mantenía con Santa Fe. Sobre el destino de los recursos, señaló que podrán aplicarse a obras públicas, inversiones y también a servicios alimentarios y medicamentos.

“En primer término, es un tema de poder garantizar el equilibrio de la Caja de Jubilaciones y protegerla dentro de la provincia”, explicó. Luego agregó que cobrar las deudas pendientes le da al Gobierno santafesino la posibilidad de destinar fondos a inversiones en un escenario económico nacional que, según planteó, requiere políticas para sostener la actividad.

Consultado sobre qué cambió para que Nación aceptara el entendimiento, el ministro descartó que hubiera una condición política. “En realidad no cambió. El Gobierno nacional modificó un decreto que creaba el régimen de extinción de acciones recíprocas y extendió el plazo en el cual se podían hacer estos acuerdos y estas negociaciones de saldos”, respondió.

En otro tramo de la entrevista, Olivares rechazó que el déficit fiscal provincial pueda analizarse sin tener en cuenta el momento en que ingresaron los fondos y cuándo se ejecutaron los gastos. Sobre las críticas del exministro Walter Agosto, explicó que parte de las inversiones realizadas durante 2026 se financiaron con recursos de un crédito internacional que había ingresado el año anterior. También confirmó que la implementación del Sistema Integrado de Protección Laboral avanza de manera gradual y que ya comenzó a aplicarse en un primer grupo de agentes de la administración pública.

Entrevista de Hernán Funes.