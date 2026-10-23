Claudio "Chiqui" Tapia celebró la clasificación de Estudiantes a la final de la Copa Libertadores

Buenos Aires, 23 de octubre (NA) -- El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, expresó sus congratulaciones a Estudiantes de La Plata por su notable avance a la final de la Copa Libertadores.

"Felicitaciones Estudiantes de La Plata, a su plantel, a su cuerpo técnico, a su presidente y a toda la gente del Pincha por la clasificación a la final de la Copa Libertadores", inició el mensaje de Tapia en sus redes sociales, añadiendo: "En representación del fútbol argentino y en busca de una nueva consagración. ¡Muchos éxitos en Montevideo!"

Estudiantes dio el gran golpe este jueves por la noche al eliminar por penales a Flamengo de Brasil, actual campeón de la Copa Libertadores, en el icónico Estadio de Maracaná, tras un empate sin goles en los 180 minutos de la serie.

El arquero uruguayo Fernando Muslera se destacó en la definición desde los 12 pasos, atajando los disparos del italiano Jorginho y de los brasileños Lucas Paquetá y Bruno Henrique.

Con esta victoria, el "Pincha" buscará su quinta conquista en la Copa Libertadores, habiendo ganado previamente en 1968, 1969, 1970 y 2009.

Su oponente en la gran final, que se disputará el 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo, será Palmeiras de Brasil, un equipo que ha sido protagonista en los últimos años, ganando la competición en 2020 y 2021, y alcanzando la final en 2025.

Si logran el título, Estudiantes romperá la racha de victorias de los equipos brasileños, que han dominado el torneo desde 2019.

Agencia NA