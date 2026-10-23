Partera Dolly: fijaron una nueva fecha para la indagatoria y podría ser detenida si no se presenta
La expartera está imputada en una causa federal por presuntas irregularidades con la identidad de recién nacidos.
23/10/2026 | 13:35Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: La Cámara Federal revocó el fallo de primera instancia y ordenó citar a indagatoria a Dolly Viale.
La expartera Dolly Viale de Garrido deberá presentarse el martes 27 de octubre a las 10 ante la Justicia Federal, en el marco de la causa que la investiga por la presunta sustracción y retención de recién nacidos, alteración de identidad y falsedad ideológica. Si no comparece, podría ser detenida.
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La nueva fecha se fijó luego de que Viale, de 88 años, no asistiera a la audiencia prevista para esta semana. La indisposición que alegó para justificar su ausencia no fue debidamente acreditada, por lo que recibió la advertencia sobre las consecuencias de una nueva incomparecencia.
Viale trabajó como partera en el Hospital Roque Sáenz Peña de Rosario. La investigación busca determinar si hubo maniobras vinculadas con la sustracción de bebés y la alteración de sus identidades. En ese marco, la Fiscalía dispuso medidas para reunir documentación del establecimiento sanitario y avanzar en el esclarecimiento de los hechos denunciados.
Lectura rápida
¿Quién es la expartera involucrada en la causa? Dolly Viale de Garrido es la expartera que deberá comparecer ante la Justicia Federal.
¿Cuándo debe presentarse ante la Justicia? El martes 27 de octubre a las 10.
¿Por qué se la investiga? Por la presunta sustracción y retención de recién nacidos, alteración de identidad y falsedad ideológica.
¿Qué sucedió con su audiencia anterior? Viale no asistió a la audiencia prevista y su justificación no fue acreditada.
¿Dónde trabajó Viale? En el Hospital Roque Sáenz Peña de Rosario.