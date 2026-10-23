Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy viernes 23 de octubre.
Este viernes 23 de octubre se realizó el sorteo número 18923 de la quiniela matutina. El número a la cabeza fue 8145, que corresponde a "A primera (El Vino)". Conocé todos los resultados aquí.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 18923 de la quiniela matutina se llevó a cabo el viernes 23 de octubre a las 15:00. El número a la cabeza fue 8145, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Vino).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 8145
2° 7228
3° 1703
4° 8500
5° 4499
6° 6312
7° 2686
8° 3580
9° 3249
10° 4726
11° 3788
12° 6851
13° 4713
14° 7192
15° 9866
16° 9588
17° 1560
18° 5167
19° 8739
20° 4285
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 18923 de la quiniela matutina.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El viernes 23 de octubre a las 15:00.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 8145, que representa "A primera (El Vino)".
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.
¿Dónde se pueden ver los resultados?
Los resultados están disponibles en la nota de Cadena 3.