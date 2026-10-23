Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy viernes 23 de octubre.

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El sorteo número 18923 de la quiniela matutina se llevó a cabo el viernes 23 de octubre a las 15:00. El número a la cabeza fue 8145, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Vino).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 8145

2° 7228

3° 1703

4° 8500

5° 4499

6° 6312

7° 2686

8° 3580

9° 3249

10° 4726

11° 3788

12° 6851

13° 4713

14° 7192

15° 9866

16° 9588

17° 1560

18° 5167

19° 8739

20° 4285