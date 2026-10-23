En vivo

Noche y Día

Ulises Llanos

Argentina

En vivo

Noche y Día

Ulises Llanos

Rosario

En vivo

De fiesta

Música

En vivo

Musical

Música

En vivo

Random sábado

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy viernes 23 de octubre.

Este viernes 23 de octubre se realizó el sorteo número 18923 de la quiniela matutina. El número a la cabeza fue 8145, que corresponde a "A primera (El Vino)". Conocé todos los resultados aquí.

23/10/2026 | 15:10Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Quiniela de Córdoba

FOTO: Quiniela de Córdoba

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

El sorteo número 18923 de la quiniela matutina se llevó a cabo el viernes 23 de octubre a las 15:00. El número a la cabeza fue 8145, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Vino).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 8145
2° 7228
3° 1703
4° 8500
5° 4499
6° 6312
7° 2686
8° 3580
9° 3249
10° 4726
11° 3788
12° 6851
13° 4713
14° 7192
15° 9866
16° 9588
17° 1560
18° 5167
19° 8739
20° 4285

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 18923 de la quiniela matutina.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El viernes 23 de octubre a las 15:00.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 8145, que representa "A primera (El Vino)".

¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.

¿Dónde se pueden ver los resultados?
Los resultados están disponibles en la nota de Cadena 3.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf