Julian Barnes reflexiona sobre el arte y el progreso en los Premios Princesa de Asturias 2026

FOTO: Julian Barnes durante su discurso frente a los reyes de España.

Buenos Aires, 23 octubre (NA) - El escritor británico Julian Barnes, ganador del Premio Princesa de Asturias de las Letras 2026, cuestionó la idea de que el arte avance mediante una sucesión de movimientos que superan a los anteriores y reivindicó la vigencia de los grandes clásicos durante su discurso en la ceremonia de entrega de los galardones, celebrada este viernes en el Teatro Campoamor de Oviedo.

A los 80 años, el autor de El sentido de un final y El loro de Flaubert reflexionó sobre su propia formación intelectual y recordó que durante su juventud consideraba inevitable el progreso de la literatura, la pintura y la música, del mismo modo que ocurría con la ciencia, la tecnología y la sociedad.

Aquella convicción comenzó a resquebrajarse cuando descubrió las opiniones contrapuestas sobre William Shakespeare. Mientras Voltaire cuestionaba su falta de respeto por las normas dramáticas, el crítico polaco Jan Kott destacaba su extraordinaria capacidad para comprender y anticipar el mundo moderno.

"Las artes pueden dar la impresión de progreso, aunque a menudo expresan versiones nuevas de verdades antiguas", sostuvo Barnes, quien también recuperó una reflexión de Pierre-Auguste Renoir tras contemplar las pinturas de Velázquez en España: "Todo ya está dicho".

El novelista dedicó buena parte de su intervención a Miguel de Cervantes y a un episodio de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha, publicada en 1615, en el que sus protagonistas se encuentran con personajes que conocen una continuación apócrifa de sus aventuras.

Barnes destacó la modernidad de ese procedimiento narrativo y se preguntó si actualmente podría definirse mediante conceptos como intertextualidad, autorreferencialidad o metaficción.

Hacia el cierre, propuso imaginar una enorme mesa redonda donde escritores y pintores de distintos siglos intercambian ideas sobre sus obras. Allí situó a Renoir junto a Velázquez, a Voltaire frente a Shakespeare y a Flaubert conversando con Cervantes.

La escena incluyó una referencia humorística a su propia trayectoria: Flaubert observa con disgusto al escritor inglés que, un siglo después de su muerte, se atrevió a publicar una novela titulada El loro de Flaubert.