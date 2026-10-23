FOTO: Una médica podría ser procesada por su vínculo con el caso de Facundo Astudillo Castro

Buenos Aires, 23 octubre (NA) -- Una médica podría ser procesada por supuesta colaboración con el instructor de perros, condenado por falso testimonio, en el marco del caso que investiga la muerte de Facundo Astudillo Castro, el joven que desapareció y luego fue asesinado en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca.

La desaparición del joven ocurrió el 30 de abril de 2020 en la localidad bonaerense de Pedro Luro, luego de un control policial y su cadáver fue encontrado tres meses y medio después en un sector ubicado en una zona de cangrejales de General Daniel Cerri, en el partido de Bahía Blanca.

Por su parte y según informó Fiscales.gob, la fiscalía le atribuye a la médica forense Emma Virginia Creimer haber colaborado con Marcos Darío Herrero, condenado a siete años de prisión por falso testimonio agravado, durante un procedimiento realizado en el destacamento policial de Teniente Origone en febrero de 2021.

Según la acusación, la profesional de la salud habría encontrado una pequeña turmalina que fue presentada como un elemento vinculado con el joven y, en ese momento comprometió a los policías investigados. Para la acusación, habría conocido previamente la existencia de la piedra y orientado la búsqueda para hallarla.

El procesamiento fue solicitado por el fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez, a cargo del Área de Transición de la UFI de Bahía Blanca, acusó a Creimer de haber actuado en connivencia con el adiestrador de perros Marcos Darío Herrero.

Herrero se había desempeñado como perito instructor de perros de búsqueda y atribuido a sus animales marcaciones que fueron consideradas falsas en la sentencia. Esas maniobras derivaron en el hallazgo de elementos que se presentaron como vinculados con la víctima y que se utilizaron para sustentar declaraciones falsas que perjudicaban a efectivos policiales.

El procedimiento bajo análisis se realizó el 18 de febrero de 2021 en el destacamento policial de Teniente Origone, donde Creimer intervino como perito de parte de la querella junto con Herrero y otros funcionarios, y encontró una pequeña piedra negra, identificada posteriormente como una turmalina, que fue relacionada a un colgante de Astudillo Castro. El objeto fue incorporado como evidencia en la causa por la desaparición y muerte del joven.