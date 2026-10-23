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La Noche de las Galerías y las Peatonales vuelve al Centro de Córdoba con cinco escenarios

El evento se realizará el viernes 30 de octubre, de 19 a 0, con música en vivo, coros, espectáculos para toda la familia y exhibiciones de autos y motos clásicas.

23/10/2026 | 19:11Redacción Cadena 3

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La Noche de las Galerías y las Peatonales vuelve al Centro de Córdoba con cinco escenarios

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El Centro de Córdoba se prepara para una nueva edición de La Noche de las Galerías y las Peatonales, una propuesta que combinará música en vivo, actividades culturales, espectáculos y promociones comerciales. El evento fue reprogramado para el viernes 30 de octubre y se desarrollará de 19 a 0, con entrada libre y gratuita.

La iniciativa contará con cinco escenarios y una programación distribuida entre calles, peatonales, galerías comerciales y espacios emblemáticos del área central. La grilla incluirá artistas cordobeses de distintos géneros, encuentros corales, intervenciones artísticas y exposiciones de vehículos antiguos.

Además, los comercios participantes abrirán sus puertas con descuentos, promociones especiales y planes de financiación en cuotas con las principales tarjetas de crédito.

La actividad es impulsada por comerciantes del área central, la Cámara de Comercio de Córdoba y el Centro Vecinal de Barrio Centro, con el acompañamiento de la Municipalidad de Córdoba y el Gobierno provincial.

La grilla musical: cinco escenarios en el Centro de Córdoba

La programación reunirá propuestas de folklore, jazz, rock, música popular y electrónica, entre otros estilos. Estos son los principales artistas y horarios anunciados para cada escenario.

Escenario 1: 9 de Julio y Jujuy

19: Gabriel Polidoro.

19.30: Las Rositas.

20.30: Sexteto Pregot.

21.15: Murga Caprichoso Rejunte.

22.15: Cuatro al Hilo.

23.15: 5 Sentidos.

Escenario 2: 9 de Julio 250

19: Lara DJ Set.

20: Ian Skorscha.

21: Tati Falco.

22: La Virgencitx y Rodibú.

23: The Data Entry.

Escenario 3: Deán Funes y Rivera Indarte

19: Esquejes.

20: Lorena Jiménez.

21: Small Jazz Band.

21.40: acto oficial de inauguración.

22: Emilio Morales.

23: Pachi Herrera.

Este escenario será sede de la apertura oficial, con la participación de representantes de las instituciones organizadoras y autoridades.

Escenario 4: Obispo Trejo y Caseros

19: Vivace Trío de Cuerdas.

20: Don Rubí.

21: La Triplera Folk.

22: Kary Sánchez.

La propuesta también contempla un quinto espacio dentro del circuito general de actividades. La programación se complementará con presentaciones musicales y corales en galerías y edificios históricos.

Conciertos corales en galerías y espacios históricos

El Encuentro Nacional de Coros será uno de los atractivos de la jornada, con presentaciones gratuitas en distintos puntos del Centro.

La programación incluye las siguientes actuaciones:

Galería Rex (Rivera Indarte 163): 20, Coro de Egresados de la Escuela Domingo Zípoli.

Galería Planeta (General Paz 159): 19, Coro San Agustín, integrado por niños.

Pasaje Muñoz (San Martín 165): 20.30, Coro de la Legislatura de la Provincia de Córdoba.

Galería Mitre (Deán Funes 154): 19.30, Coro Orfeón Balear; 20.30, Coro Vorágine; 21.30, Grupo Vocal Cre-siendo.

Galería Vía Nueva (9 de Julio 333): 19.30, Coro Profeta; 21, Coro Off Topic.

Galería San Martín (San Martín 90): 19, Coro de La Catedral.

La Basilica Nuestra Señora de la Merced, ubicada en 25 de Mayo 83, también se sumará con un concierto solidario entre las 18.30 y las 21, en el marco de Encuentros Musicales Clásicos.

Participarán el Dúo Caminantas, integrado por Virginia Rivarola y Eugenia de la Colina; el Coro de Niños del ISEAM Domingo Zípoli; el Coro Femenino Zarzamoras; el Coro de la Universidad Provincial de Córdoba y el Coro de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba.

La actividad será gratuita y se recibirán colaboraciones voluntarias destinadas al sostenimiento del templo.

Circo, actividades para chicos y vehículos clásicos

La programación se extenderá más allá de los escenarios musicales. Desde las 19, la Plazoleta del Fundador, en Obispo Trejo y 27 de Abril, ofrecerá actividades recreativas y artísticas destinadas especialmente a las familias.

Entre las propuestas habrá atriles para que los niños pinten, una exhibición por los 50 años de la Escuela de Karate Ketsugo Córdoba y espectáculos de circo a cargo de Paulina los Pájaros y la Compañía Simpañía.

Los vehículos históricos también tendrán su espacio. Sobre calle 9 de Julio al 350 se realizará una exposición de autos antiguos, mientras que el Moto Club Puma presentará motocicletas clásicas sobre calle 25 de Mayo, junto a la Basilica de la Merced, de 19 a 0.

Promociones comerciales y una apuesta por revitalizar el Centro

Además de la agenda cultural, la jornada buscará impulsar la actividad comercial y convocar a vecinos y visitantes a recorrer las galerías y peatonales de la ciudad.

Los negocios participantes ofrecerán descuentos, promociones y planes de cuotas con las principales tarjetas de crédito. La propuesta apunta a incentivar el consumo local y fortalecer el vínculo entre comerciantes, instituciones culturales y la comunidad.

La segunda edición de La Noche de las Galerías y las Peatonales busca recuperar el protagonismo del área central como espacio de encuentro, paseo, actividad económica y expresión cultural.

Con una programación que combina música, patrimonio, entretenimiento y propuestas para todas las edades, la invitación es a redescubrir el Centro de Córdoba durante una noche con actividades gratuitas.

Información clave

Fecha: viernes 30 de octubre de 2026.

Horario general: de 19 a 0.

Concierto en la Basílica de la Merced: de 18.30 a 21.

Lugar: calles, galerías, peatonales y espacios públicos del Centro de Córdoba.

Entrada: libre y gratuita.

Lectura rápida

¿Qué evento se llevará a cabo en el Centro de Córdoba? La Noche de las Galerías y las Peatonales.

¿Quiénes son los organizadores del evento? Comerciantes del área central, la Cámara de Comercio de Córdoba, el Centro Vecinal de Barrio Centro, la Municipalidad de Córdoba y el Gobierno provincial.

¿Cuándo se realizará el evento? El viernes 30 de octubre de 2026.

¿Dónde tendrá lugar el evento? En calles, galerías, peatonales y espacios públicos del Centro de Córdoba.

¿Cómo se desarrollará el evento? Con música en vivo, actividades culturales, espectáculos y promociones comerciales, de 19 a 0.

¿Por qué es importante este evento? Busca recuperar el protagonismo del área central como espacio de encuentro, paseo, actividad económica y expresión cultural.

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