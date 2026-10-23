Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este viernes 23 de octubre

En el día de hoy, viernes 23 de octubre de 2026, el tipo de cambio en Argentina muestra diferentes cotizaciones que impactan en la economía cotidiana de los ciudadanos. La cotización más relevante es la del dólar oficial, que se ubica en 1.500 pesos para la compra y 1.550 pesos para la venta. Esta cifra es el reflejo del valor establecido por el Banco Central y es la tarifa que se utiliza para las transacciones legales en el país.

Por otro lado, el dólar blue, que es el que se opera en el mercado informal, presenta una cotización de 1.545 pesos para la compra y 1.565 pesos para la venta. Este valor puede ser influenciado por factores económicos y políticos, además de la demanda y el suministro que se presenta en el mercado paralelo.

El dólar mayorista se encuentra en 1.519 pesos para la compra y 1.528 pesos para la venta. Esta cotización se utiliza principal y mayoritariamente por empresas y bancos en sus operaciones diarias. Cabe destacar que las variaciones en este tipo de cambio impactan directamente en el precio de bienes y servicios en el mercado local.

Un concepto clave es el contado con liquidación (CCL), que permite a los inversores mover dólares al exterior desde Argentina. Actualmente, su cotización se sitúa en 1.637,9 pesos para la compra y 1.639,5 pesos para la venta. Esto puede ser atractivo para quienes buscan proteger sus ahorros de la inflación.

Asimismo, el dólar cripto se presenta en 1.638,58 pesos para la compra y 1.640,77 pesos para la venta, reflejando la tendencia de muchos usuarios que eligen criptomonedas como método alternativo de resguardo económico.

Finalmente, la cotización del dólar tarjeta, que aplica a las transacciones realizadas con tarjetas en el exterior, es de 1.950 pesos para la compra y 2.015 pesos para la venta. Este tipo de cambio también incluye un impuesto adicional y es cada vez más utilizado por los viajeros que realizan compras en dólares.

En resumen, las distintas cotizaciones del dólar no solo revelan el estado actual del mercado cambiario argentino, sino que también influyen directamente en la inflación, los precios de productos importados y la economía familiar. Los factores que afectan estas variaciones incluyen la oferta y demanda, políticas monetarias, cambios en el contexto internacional y la estabilidad política local.