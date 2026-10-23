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Sueños de Radio

"Maristas Studio Band", el espacio radial que se adjudicó Bandas de Garaje

Fue realizado por el Instituto Sagrado Corazón “Hermanos Maristas”, de San Francisco (Córdoba). ESCUCHALO ACÁ.

23/10/2026 | 13:13Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Alumnos y profesores ganadores de la categoría Bandas de garaje.

FOTO: Alumnos y profesores ganadores de la categoría Bandas de garaje.

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  1.

    Audio. "Maristas Studio Band", el espacio radial que se adjudicó Bandas de Garaje

    Sueños de Radio

    Episodios

Participaron los estudiantes Joaquín Bailone, Julia Fontana, Olivia Roggero, Alejo Molinero, Julia Botta, Álvaro Acha, Agostina Carreño, Ana Basgall, Ambar Caffaratta, Lautaro Enrico, Valentino Oyola, Lorenzo Rosa, Inés Vignolo, Ignacio Luque y Alejandro Peralta, con los profesores Isaías Castillo Borgogno y Marcela Alejandra Tibaldi.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

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La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf