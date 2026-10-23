"Maristas Studio Band", el espacio radial que se adjudicó Bandas de Garaje
Fue realizado por el Instituto Sagrado Corazón “Hermanos Maristas”, de San Francisco (Córdoba). ESCUCHALO ACÁ.
23/10/2026 | 13:13Redacción Cadena 3
FOTO: Alumnos y profesores ganadores de la categoría Bandas de garaje.
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Audio. "Maristas Studio Band", el espacio radial que se adjudicó Bandas de Garaje
Sueños de Radio
Participaron los estudiantes Joaquín Bailone, Julia Fontana, Olivia Roggero, Alejo Molinero, Julia Botta, Álvaro Acha, Agostina Carreño, Ana Basgall, Ambar Caffaratta, Lautaro Enrico, Valentino Oyola, Lorenzo Rosa, Inés Vignolo, Ignacio Luque y Alejandro Peralta, con los profesores Isaías Castillo Borgogno y Marcela Alejandra Tibaldi.
/Inicio Código Embebido/
Edición 2026. "Lo que queda de una canción", la propuesta que venció en Grupos Corales
Fue formulada por el Instituto Superior de Educación Artística Musical Domingo Zípoli, de la ciudad de Córdoba. ESCUCHALO ACÁ.
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