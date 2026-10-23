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"Recreo histórico", el proyecto que se quedó con la división Periodismo

Fue desarrollado por la Escuela de Educación Secundaria Orientada Nº 8083 San Carlos, de San Lorenzo (Santa Fe). ESCUCHALO ACÁ.

23/10/2026 | 13:20Redacción Cadena 3

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Participaron los alumnos Giuliana Priscilla Hidalgo, Mía Serena Eroles, Brisa Acosta Yavagnilio, Liam Covacevich, Adrián López, Guillermina Cominelli Rucci, Catalina Covacevich, Martina Decilio, Francesca Gallo Fiocca, Valentina Leiva, Luana Micaela Lobos, Regina Miranda, Milena Nailen Mori, Mía Nahiara Nobile y Pilar Aylén Villalaba, con los profesores Julieta Uliassi y Gonzalo Aranda.

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