Cine gratis en Rosario: cuatro películas sobre deporte en la pantalla del Museo del Deporte

La pantalla gigante del Museo del Deporte Santafesino, ubicado en el Parque Héroes de Malvinas, en Rosario, será escenario de un ciclo de películas vinculadas con el deporte. Las funciones comenzarán este domingo 25 de octubre y continuarán hasta el 15 de noviembre, siempre a las 17, con entrada libre y gratuita.

La propuesta se enmarca en “A Toda Pantalla (ATP)”, una iniciativa de Cine El Cairo que, en esta oportunidad, se desarrollará en conjunto con el museo. La programación incluirá documentales, comedias y producciones relacionadas con figuras del deporte y momentos destacados de la historia argentina.

La primera función será este domingo con Amando a Maradona, el documental de Javier Vázquez que reúne la voz del futbolista y testimonios de familiares y personalidades como Charly García, Julio Grondona y Alejandro Dolina. El 1 de noviembre se proyectará Las corredoras, una comedia de Néstor Montalbano protagonizada por Diego Capusotto, Carola Reyna y Alejandra Flechner.

El ciclo continuará el 8 de noviembre con 3000 Km en bicicleta, documental sobre el recorrido de Rosario a Ushuaia realizado por Iñaki Mazza, campeón olímpico argentino de BMX freestyle. El cierre será el 15 de noviembre con Elijo creer, producción de Gonzalo Arias y Martín Méndez sobre el camino de la Selección argentina hacia el título en el Mundial de Qatar 2022. Las proyecciones se realizarán en Ayacucho al 4800.