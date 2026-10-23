Lionel Messi fue reconocido con el Premio Princesa de Asturias
El argentino causó furor durante su visita a España.
FOTO: Messi junto a su esposa Antonela.
Buenos Aires, 23 octubre (NA) -- El astro argentino Lionel Messi fue reconocido este viernes con el Premio Princesa de Asturias, en una ceremonia que se llevó a cabo en el Teatro Campoamor de Oviedo.
Acompañado por su esposa, Antonela Roccuzzo, Messi obtuvo el premio tras ser recibido en la mencionada ciudad española por la princesa Leonor, quien posó junto a los galardonados en la previa de la ceremonia.
El astro argentino, que a principios de octubre protagonizó una emotiva despedida en la Selección, fue distinguido por su trayectoria deportiva y su compromiso solidario. Además, el jurado destacó no solo sus logros dentro de la cancha, sino su trabajo para promover el acceso a la educación y la salud de los jóvenes vulnerables.
Como si esto fuera poco, el jurado también tuvo en cuenta que Messi es el futbolista con más títulos en la historia del fútbol e hizo énfasis en su constancia, humildad y compromiso con el juego colectivo.
Messi llegó este jueves a España, donde fue recibido por miles de fanáticos y rompió el protocolo para acercarse a firmar autógrafos y cenó con el rey Felipe VI y la reina Letizia.
Por haber sido galardonado con este premio, Messi recibió una escultura creada por el artista Joan Miró, un diploma acreditativo, una insignia conmemorativa y 50 mil euros.
Este jueves recordó cómo Jorge, su padre, esperó esta distinción: "Él estaba muy ilusionado con este premio".
Además, reveló el consejo que siempre le dio Jorge desde muy chico y que implementó en toda su carrera: "Hablaba continuamente con mi papá de fútbol, intercambiábamos ideas o pensamientos, pero si tengo que decir uno, es que, a pesar de cómo fuera en un partido o entrenamiento, nunca dejé de intentar lo que yo era, de agarrar la pelota y de intentarlo, salga bien o mal; que no me quede con eso, que siempre hay una jugada más".
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Lectura rápida
¿Qué premio recibió Messi?
Messi fue galardonado con el Premio Princesa de Asturias por su trayectoria deportiva y compromiso social.
¿Quién le entregó el premio?
La princesa Leonor fue quien le entregó el premio en la ceremonia en Oviedo.
¿Qué destacó el jurado del premio?
El jurado destacó su trayectoria, logros deportivos y trabajo en educación y salud para jóvenes vulnerables.
¿Cuánto dinero recibió Messi?
Messi recibió 50 mil euros junto con el premio.
¿Qué consejo recordó Messi?
Recordó el consejo de su padre de nunca dejar de intentar y siempre buscar la jugada.
[Fuente: Noticias Argentinas]