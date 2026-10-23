Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy viernes 23 de octubre.

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

El sorteo número 5501 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el viernes 23 de octubre a las 12:00. El número a la cabeza fue 9286, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Humo).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 9286

2° 5121

3° 3800

4° 8524

5° 5576

6° 9452

7° 8726

8° 4583

9° 4659

10° 2401

11° 1905

12° 6117

13° 4147

14° 6608

15° 2617

16° 9659

17° 6556

18° 9233

19° 4421

20° 4514