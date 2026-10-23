Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy viernes 23 de octubre.
Este viernes 23 de octubre, se realizó el sorteo número 5501 de la Quiniela la primera de la mañana, donde el número a la cabeza fue 9286, correspondiente a "A primera (El Humo)". Conocé todos los resultados.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 5501 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el viernes 23 de octubre a las 12:00. El número a la cabeza fue 9286, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Humo).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 9286
2° 5121
3° 3800
4° 8524
5° 5576
6° 9452
7° 8726
8° 4583
9° 4659
10° 2401
11° 1905
12° 6117
13° 4147
14° 6608
15° 2617
16° 9659
17° 6556
18° 9233
19° 4421
20° 4514
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 5501 de la Quiniela la primera de la mañana.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El viernes 23 de octubre a las 12:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 9286, correspondiente a "A primera (El Humo)".
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.
¿Dónde se pueden consultar los resultados?
Los resultados están disponibles en la página de Cadena 3.