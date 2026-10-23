Los famosos que acompañarán a Juana Viale en 'La Noche de Mirtha' del 24 de octubre
La mesa de 'La Noche de Mirtha' contará con la presencia de dos actores, un periodista y Matías Bagnato, el único sobreviviente de la Masacre de Flores.
FOTO: Los invitados de Juana Viale.
Buenos Aires, 23 octubre (NA) -- El canal El Trece ha revelado la lista de invitados que se unirán a la conducción de Juana Viale en una nueva edición de "La noche de Mirtha", programada para este sábado 24 de octubre. Viale continúa al frente del programa mientras su abuela, Mirtha Legrand, se recupera en su hogar tras recibir el alta médica.
En esta oportunidad, la mesa estará compuesta por el actor Agustín Sullivan, conocido por su reciente trabajo en la serie "La escena prohibida", que se emitirá por América TV. También estará presente la talentosa actriz Eleonora Wexler, quien actualmente se destaca en el escenario con la obra "La intérprete". Junto a ellos, el periodista de espectáculos Marcelo Polino aportará su perspectiva sobre la actualidad del mundo del entretenimiento.
Un invitado especial será Matías Bagnato, el único sobreviviente de la trágica Masacre de Flores, que tuvo lugar el 17 de febrero de 1994. Su presencia coincide con el estreno de una serie que narra los hechos de aquel violento episodio, bajo la dirección de Juan José Campanella.
Lectura rápida
¿Quiénes son los invitados?
Los invitados son Agustín Sullivan, Eleonora Wexler, Marcelo Polino y Matías Bagnato.
¿Quién conduce el programa?
La conducción estará a cargo de Juana Viale.
¿Qué evento conmemora Matías Bagnato?
Matías Bagnato es el único sobreviviente de la Masacre de Flores.
¿Cuándo se emitirá el programa?
El programa se emitirá el sábado 24 de octubre.
¿Qué serie se estrena relacionada con la masacre?
Una serie sobre la Masacre de Flores, dirigida por Juan José Campanella, se estrenará próximamente.
[Fuente: Noticias Argentinas]