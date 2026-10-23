¿Faltan figuras en el teatro? Miguel Pardo defendió el talento que surge fuera de la ficción

FOTO: Pardo se hizo eco de las declaraciones de Rottemberg sobre el cambio de figuras.

El productor Miguel Pardo cuestionó la advertencia de Carlos Rottemberg sobre la falta de recambio de figuras en el teatro argentino y sostuvo que los productores no deben depender de la televisión para encontrar artistas capaces de convocar público.

El debate surgió a partir de las declaraciones de Rottemberg en Cadena 3 Rosario, donde vinculó la escasez de ficción televisiva con las dificultades para generar nuevas cabezas de elenco. "No está habiendo ese recambio de figuras que supimos conseguir", había señalado el empresario.

En diálogo con Cadena 3, Pardo manifestó su sorpresa por ese diagnóstico y cuestionó la idea de esperar a que la televisión consagre a un artista para después llevarlo al escenario. "Estoy totalmente en desacuerdo", afirmó.

Para fundamentar su posición, mencionó a Fátima Florez, Martín Bossi y el Oficial Gordillo como ejemplos de convocatoria que no dependen del protagonismo en una ficción televisiva. "¿En qué serie o en qué ficción brilló, por ejemplo, Fátima Florez o Martín Bossi o el Oficial Gordillo? Arrasan adonde van", planteó.

También destacó el caso de Pablito Castillo y señaló que las redes sociales permiten desarrollar o ampliar el vínculo de los artistas con sus seguidores. En ese sentido, incluyó al Oficial Gordillo y a la Jenny entre quienes aprovecharon esas plataformas para fortalecer su llegada al público.

"Las generaciones van cambiando, el público va cambiando y nacen muchas figuras desde el teatro y luego van a televisión", sostuvo.

Consultado sobre si los fenómenos surgidos de las redes pueden sostener carreras de varias décadas, Pardo reconoció que todavía no es posible garantizar esa permanencia. "Eso no lo sabemos porque el tiempo va pasando y el público va cambiando. Lo vamos comprobando año a año", respondió. Como ejemplo de continuidad, destacó que este año se cumplen dos décadas del primer espectáculo de Fátima Florez.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El productor también diferenció la popularidad digital de la capacidad de vender entradas. Explicó que pasar del contenido gratuito en el celular a pagar una función constituye una prueba concreta para cada propuesta.

"Ahí es donde realmente ves el interés de la gente", señaló, al mencionar, como ejemplo, entradas de entre $35.000 y $50.000. Según afirmó, existen artistas que lograron concretar ese paso y sostener su convocatoria.

Además, recordó la experiencia de Stravaganza y remarcó que Flavio Mendoza no llegaba de protagonizar una serie o una ficción, sino de su trabajo como coreógrafo y de su participación en un programa de entretenimiento.

Pardo también defendió la variedad de la actividad teatral argentina, con especial énfasis en las propuestas de comedia musical y del circuito independiente. “Es increíble lo que está pasando en el teatro independiente, cómo la gente lo está eligiendo”, expresó.

Como ejemplo local, mencionó Pabellón Tornú, el espectáculo inmersivo que produce en la excárcel de Encausados de Córdoba. Según aseguró, tiene agotadas las funciones de octubre y la mitad de las de noviembre.

En su comparación con otras plazas teatrales, resaltó el movimiento que generan Carlos Paz y Mar del Plata durante el verano. Rechazó que Argentina esté rezagada y consideró que, en algunos casos, su oferta supera a la de otros países.

De cara a la próxima temporada, adelantó propuestas en Carlos Paz con Fátima Florez, el Flaco Pailos, Camilo Nicolás, Oficial Gordillo, La Konga y Épico, además de espectáculos con Pablo Alarcón, Claribel Medina y Arnaldo André.

Para Córdoba capital, anunció la continuidad de Pabellón Tornú y una muestra de dinosaurios en el Quórum. Aseguró que su programación combinará música, comedia y teatro independiente, con espacio para nuevos artistas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Fernando Genesir.