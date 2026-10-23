FOTO: Estreno de la segunda temporada de la serie sobre Guillermo Coppola en Disney Plus

Buenos Aires, 23 de octubre (NA) -- La segunda temporada de "Coppola, el representante" se ha lanzado en Disney Plus, centrándose en los años dorados del emblemático mánager Guillermo Coppola, conocido por su estrecha relación con Diego Armando Maradona.

Según la información oficial proporcionada por la Agencia Noticias Argentinas, la nueva entrega consta de seis episodios, cada uno de aproximadamente una hora de duración. El actor Juan Minujín retoma su papel como Coppola, mostrando una notable transformación física que requirió hasta cuatro horas de maquillaje diario y más de 50 locaciones.

Esta temporada se adentra en los desafíos que enfrentó Coppola, incluyendo sus conflictos con Maradona y sus esfuerzos por recuperar su confianza, además de los problemas económicos que lo afectaron en su vida personal.

La narrativa también explora la lucha de Coppola por equilibrar su tumultuosa vida privada con las complejidades de ser el representante de una figura tan icónica como Maradona, según la descripción oficial de la serie.

Coppola, el representante fue creada por los directores Mariano Cohn y Gastón Duprat, con dirección de Ariel Winograd y guion de Emanuel Diez. Es una producción de Pampa Films y Gloriamundi Producciones.