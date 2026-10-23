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Imputaron a cinco detenidos por la desaparición de Nancy Godoy en Corrientes

Este viernes también se hará la audiencia de medidas de coerción contra los acusados.

23/10/2026 | 12:25Redacción Cadena 3

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Imputaron a cinco detenidos por la desaparición de Nancy Godoy en Corrientes

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Buenos Aires, 23 de octubre (NA) -- La Fiscalía llevó a cabo hoy las audiencias de imputación contra los cinco detenidos en la causa que investiga la desaparición de Nancy Godoy en la provincia de Corrientes.

Las audiencias de acusación formal comenzaron en la Fiscalía de Esquina, Corrientes, siendo la primera en comparecer Rosa Leguizamón, quien fue imputada por el delito de homicidio simple.

Fuentes del caso confirmaron a la agencia Noticias Argentinas que, tras la audiencia de Leguizamón, fue el turno de los acusados Ireneo Zarza, Sandoval y Nahuel Rojas, quienes enfrentan cargos como coautores de femicidio.

En cuanto a Ezequiel Bordón, primer detenido en la causa, se le imputa el delito de falso testimonio.

Gustavo Briend, abogado de la familia de Nancy, conversó con los medios después de la audiencia inicial y señaló que, a pesar de que se trata de una acusación provisional, consideran que la figura jurídica es incorrecta: "Interpretamos que fue un femicidio, pero la fiscalía la acusó de homicidio simple".

"Entendemos que hay un móvil, aunque en principio no se habla de un crimen premeditado", agregó.

Lectura rápida

¿Qué se investiga?
Se investiga la desaparición de Nancy Godoy en Corrientes.

¿Quiénes fueron imputados?
Cinco detenidos, incluyendo a Rosa Leguizamón, Ireneo Zarza, Sandoval y Nahuel Rojas.

¿Qué cargos enfrentan?
Leguizamón por homicidio simple, los demás por femicidio y Ezequiel Bordón por falso testimonio.

¿Cuándo se realizaron las audiencias?
Las audiencias de imputación se llevaron a cabo el 23 de octubre.

¿Cuál es la posición del abogado de la familia?
Gustavo Briend sostiene que la fiscalía debería acusar por femicidio.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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