FOTO: Imputaron a cinco detenidos por la desaparición de Nancy Godoy en Corrientes

Buenos Aires, 23 de octubre (NA) -- La Fiscalía llevó a cabo hoy las audiencias de imputación contra los cinco detenidos en la causa que investiga la desaparición de Nancy Godoy en la provincia de Corrientes.

Las audiencias de acusación formal comenzaron en la Fiscalía de Esquina, Corrientes, siendo la primera en comparecer Rosa Leguizamón, quien fue imputada por el delito de homicidio simple.

Fuentes del caso confirmaron a la agencia Noticias Argentinas que, tras la audiencia de Leguizamón, fue el turno de los acusados Ireneo Zarza, Sandoval y Nahuel Rojas, quienes enfrentan cargos como coautores de femicidio.

En cuanto a Ezequiel Bordón, primer detenido en la causa, se le imputa el delito de falso testimonio.

Gustavo Briend, abogado de la familia de Nancy, conversó con los medios después de la audiencia inicial y señaló que, a pesar de que se trata de una acusación provisional, consideran que la figura jurídica es incorrecta: "Interpretamos que fue un femicidio, pero la fiscalía la acusó de homicidio simple".

"Entendemos que hay un móvil, aunque en principio no se habla de un crimen premeditado", agregó.