El Gobierno de Córdoba intervino el Paicor de Río Segundo tras la falta de carne en escuelas
Al menos cuatro establecimientos habían servido solo puré a sus alumnos. Llaryora ordenó la intervención y se informó que la prestación quedó normalizada.
23/10/2026 | 11:53Redacción Cadena 3
FOTO: El Gobierno de Córdoba se hará cargo de la distribución de alimentos del Paicor en Río Segundo.
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El Gobierno de Córdoba se hizo cargo del servicio del Paicor en Río Segundo, después de que al menos cuatro escuelas públicas denunciaran faltantes de carne que obligaron a servir a sus alumnos almuerzos compuestos únicamente por puré.
La intervención fue ordenada por el gobernador Martín Llaryora, quien confirmó la decisión a Cadena 3. Tras esa comunicación, el servicio ya habría quedado normalizado.
El director del Paicor, Ezequiel Ghione, confirmó en diálogo con Cadena 3 que hubo dificultades en la llegada de los insumos necesarios para preparar las comidas. También explicó que representantes del programa visitaron los establecimientos para constatar lo ocurrido.
"Hicimos las actas que correspondían", señaló el funcionario, quien agregó que, después de una reunión con Llaryora, recibieron instrucciones sobre cómo proceder.
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Desde el programa provincial atribuyeron el faltante de carne a un problema entre la Municipalidad y los proveedores.
La situación se había conocido el jueves, cuando al menos cuatro de las siete escuelas públicas de Río Segundo comunicaron a las familias que debieron servir únicamente puré de papa con zapallo o calabaza porque no habían recibido la carne prevista para completar los menús.
Los establecimientos afectados fueron el jardín de infantes y la primaria Víctor Mercante, el secundario Clotilde Guillén de Rezzano y el IPET 62. Sus directivos informaron lo ocurrido mediante mensajes de WhatsApp y responsabilizaron por la falta de entrega al municipio.
Hasta la intervención provincial, la administración municipal tenía a su cargo la compra y distribución de los alimentos, con fondos transferidos mensualmente por la Provincia para brindar el servicio.
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Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Río Segundo? El Gobierno de Córdoba asumió el servicio del Paicor tras denuncias de faltantes de carne en escuelas.
¿Quién tomó la decisión? La intervención fue ordenada por el gobernador Martín Llaryora.
¿Cuándo se conoció la situación? La situación fue reportada el jueves, cuando varias escuelas comunicaron el problema a las familias.
¿Dónde se registraron los faltantes? En al menos cuatro escuelas públicas de Río Segundo, incluyendo el jardín Víctor Mercante y el IPET 62.
¿Por qué hubo faltantes de carne? Se atribuyó a un problema entre la Municipalidad y los proveedores de alimentos.