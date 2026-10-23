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El Ministerio de Capital Humano implementa un nuevo plan de educación financiera en el país

El Ministerio firmó un convenio de cooperación con bancos públicos y privados para llevar herramientas económicas y financieras a docentes y estudiantes de todo el país.

23/10/2026 | 11:09Redacción Cadena 3

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Buenos Aires, 23 octubre (NA) -- El Ministerio de Capital Humano lanzó el Programa Nacional de Educación Financiera, una iniciativa destinada a fortalecer la enseñanza de herramientas económicas y financieras para jóvenes, docentes y estudiantes.

La ministra Sandra Pettovello encabezó la presentación y firmó un convenio de cooperación con representantes de bancos públicos y privados, con el objetivo de articular el trabajo entre el Estado y el sistema bancario.

Según informó la cartera, el acuerdo apunta a incorporar la educación financiera desde las escuelas, para que las nuevas generaciones cuenten con conocimientos que les permitan administrar sus recursos y tomar decisiones económicas con mayor autonomía y responsabilidad.

Además, Capital Humano señaló que, a través del Instituto Nacional de Formación Docente, continúa la capacitación docente en Educación Financiera, que registra más de 49.000 inscriptos.

Los participantes reciben herramientas prácticas, recursos didácticos y webinars para su aplicación directa en el aula, en el marco de una estrategia que busca ampliar la formación en todo el país.

Con la articulación del sector público y privado, el Ministerio reafirmó su compromiso de ofrecer más herramientas para que las nuevas generaciones aprendan a tomar decisiones informadas y construyan su propio futuro.

Lectura rápida

¿Qué se lanzó?
El Programa Nacional de Educación Financiera para fortalecer la enseñanza de herramientas económicas y financieras.

¿Quién presentó el programa?
La ministra Sandra Pettovello encabezó la presentación y firmó un convenio con bancos.

¿Cuál es el objetivo del acuerdo?
Incorporar la educación financiera desde las escuelas para que los jóvenes gestionen sus recursos.

¿Qué ofrece el programa a los docentes?
Herramientas prácticas, recursos didácticos y webinars para aplicar en el aula.

¿Cuántos docentes se han inscripto?
Más de 49.000 docentes están inscriptos en la capacitación en Educación Financiera.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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