FOTO: El Ministerio de Capital Humano implementa un nuevo plan de educación financiera en el país

Buenos Aires, 23 octubre (NA) -- El Ministerio de Capital Humano lanzó el Programa Nacional de Educación Financiera, una iniciativa destinada a fortalecer la enseñanza de herramientas económicas y financieras para jóvenes, docentes y estudiantes.

La ministra Sandra Pettovello encabezó la presentación y firmó un convenio de cooperación con representantes de bancos públicos y privados, con el objetivo de articular el trabajo entre el Estado y el sistema bancario.

Según informó la cartera, el acuerdo apunta a incorporar la educación financiera desde las escuelas, para que las nuevas generaciones cuenten con conocimientos que les permitan administrar sus recursos y tomar decisiones económicas con mayor autonomía y responsabilidad.

Además, Capital Humano señaló que, a través del Instituto Nacional de Formación Docente, continúa la capacitación docente en Educación Financiera, que registra más de 49.000 inscriptos.

Los participantes reciben herramientas prácticas, recursos didácticos y webinars para su aplicación directa en el aula, en el marco de una estrategia que busca ampliar la formación en todo el país.

Con la articulación del sector público y privado, el Ministerio reafirmó su compromiso de ofrecer más herramientas para que las nuevas generaciones aprendan a tomar decisiones informadas y construyan su propio futuro.