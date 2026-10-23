En vivo

La Argentina Posible

Guillermo López

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Panorama Federal

La Perla: identificaron a ocho desaparecidos tras 50 años

El juzgado federal anunció el hallazgo de ocho víctimas de la última dictadura. El juez Vaca Narvaja remarcó que el avance pone fin a la permanencia del delito de desaparición.

23/10/2026 | 10:52Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
archivo.

FOTO: archivo.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

  1.

    Audio. Identifican a ocho desaparecidos tras 50 años y sus familias cierran medio siglo de incertidumbre

    Panorama Federal

    Episodios

Ocho personas que permanecían desaparecidas desde la última dictadura cívico-militar en Argentina fueron oficialmente identificadas a medio siglo de su secuestro. 

El histórico hallazgo, presentado formalmente durante una conferencia de prensa, marca un hito sustancial en la búsqueda de memoria, verdad y justicia, permitiendo brindar respuestas definitivas a los familiares tras cinco décadas de búsqueda.

La resolución no solo representa un alivio humano para las familias afectadas, sino también un paso clave en el plano jurídico al esclarecer el destino final de las víctimas de la represión ilegal.

La palabra de la Justicia

Durante la presentación del informe, el juez federal Hugo Vaca Narvaja destacó el profundo impacto social y emotivo que genera el esclarecimiento de estos hechos: "Uno puede ver, a través de la palabra de los familiares, el impacto de la noticia de encontrar un familiar que ha estado 50 años desaparecido".

Asimismo, el magistrado hizo hincapié en la relevancia constitucional y legal que implica este avance para el trabajo que lleva adelante el juzgado en las causas por violaciones a los derechos humanos: "Para nosotros, como juzgado, es muy importante porque se termina con el delito, un delito permanente, como es la desaparición".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Qué ocurrió recientemente en Argentina?
Ocho personas desaparecidas desde la última dictadura cívico-militar fueron oficialmente identificadas.

¿Quién presentó el informe sobre esta identificación?
El informe fue presentado por el juez federal Hugo Vaca Narvaja.

¿Cuándo se realizó la presentación del informe?
La presentación se realizó durante una conferencia de prensa reciente.

¿Dónde se dio a conocer este hallazgo?
El hallazgo fue presentado formalmente en Argentina.

¿Por qué es importante este hallazgo?
Es un paso clave en la búsqueda de memoria, verdad y justicia, y brinda respuestas a familiares tras cinco décadas de búsqueda.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf