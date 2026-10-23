La Perla: identificaron a ocho desaparecidos tras 50 años

Ocho personas que permanecían desaparecidas desde la última dictadura cívico-militar en Argentina fueron oficialmente identificadas a medio siglo de su secuestro.

El histórico hallazgo, presentado formalmente durante una conferencia de prensa, marca un hito sustancial en la búsqueda de memoria, verdad y justicia, permitiendo brindar respuestas definitivas a los familiares tras cinco décadas de búsqueda.

La resolución no solo representa un alivio humano para las familias afectadas, sino también un paso clave en el plano jurídico al esclarecer el destino final de las víctimas de la represión ilegal.

La palabra de la Justicia

Durante la presentación del informe, el juez federal Hugo Vaca Narvaja destacó el profundo impacto social y emotivo que genera el esclarecimiento de estos hechos: "Uno puede ver, a través de la palabra de los familiares, el impacto de la noticia de encontrar un familiar que ha estado 50 años desaparecido".

Asimismo, el magistrado hizo hincapié en la relevancia constitucional y legal que implica este avance para el trabajo que lleva adelante el juzgado en las causas por violaciones a los derechos humanos: "Para nosotros, como juzgado, es muy importante porque se termina con el delito, un delito permanente, como es la desaparición".

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