Clima en Rosario: cómo seguirá el tiempo este viernes 23 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Rosario es de broken clouds, con una temperatura actual de 19°. La sensación térmica se mantiene en 19°, mientras que la humedad es del 74%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 4.63 m/s desde el sur, y la presión atmosférica se encuentra en 1012 hPa.

El clima hoy viernes 23 de octubre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 17° y una máxima de 23°. El cielo estará parcialmente nublado durante la mayor parte del día, con vientos suaves que contribuirán a un ambiente agradable. La humedad se mantendrá en niveles moderados, lo que permitirá disfrutar de un clima templado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Rosario se presentarán con variaciones en las temperaturas. Para el sábado 24 de octubre, se espera una mínima de 12° y una máxima de 21°, con cielo despejado. El domingo 25 de octubre, la mínima descenderá a 11° y la máxima será de 17°, con probabilidad de lluvias ligeras. El lunes 26 de octubre, la mínima será de 8° y la máxima alcanzará los 23°, con algunas nubes. El martes 27 de octubre, se anticipa una mínima de 11° y una máxima de 26°, con cielo cubierto. Finalmente, el miércoles 28 de octubre, la mínima será de 15° y la máxima de 30°, con cielo despejado.