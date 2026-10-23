Francia moviliza 70.000 agentes ante nuevas protestas programadas para este sábado

Buenos Aires, 23 octubre (NA) -- Francia desplegará 70.000 agentes de policía y gendarmes en las calles debido a la convocatoria de nuevas protestas sociales para el sábado, según lo anunció el ministro del Interior, Laurent Nuñez.

El operativo contará con unidades policiales de élite, alrededor de 20 vehículos blindados y 15 camiones hidrantes, además de la incorporación de policías en formación para brindar apoyo. El ministro declaró que el Gobierno busca conformar una fuerza "sumamente móvil, ágil y eficaz". Algunas de estas unidades estarán situadas en las cercanías de edificios gubernamentales y públicos como medida de protección, según reportó France 24 y fue confirmado por Noticias Argentinas.

Nuñez condenó el vandalismo y los saqueos que se registraron en las protestas del fin de semana anterior, afirmando que las autoridades serán "inflexibles" con los vándalos y los saqueadores, así como con aquellos que realicen "atrocidades".

El ministro también mencionó que parte de la violencia fue provocada por grupos "de extrema izquierda y de extrema izquierda radical", aunque no proporcionó más detalles al respecto. "Lo ocurrido el 17 de octubre es totalmente inaceptable. Tomaremos el control absoluto" para evitar que se repitan estos saqueos y ataques a edificios públicos, declaró.

Hasta el momento, más de 200 personas han sido arrestadas por la violencia de la semana pasada. Las unidades de élite, como el GIGN (Grupo Nacional de Intervención de la Gendarmería) y el RAID (Investigación, Asistencia, Intervención y Disuasión), serán activadas durante las protestas de mañana.

Estudiantes de secundaria se reúnen con Emmanuel Macron

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, mantuvo una reunión el viernes de casi tres horas con organizaciones estudiantiles y miembros de los consejos estudiantiles académicos. Esta fue la primera reunión de este tipo desde que comenzó el movimiento estudiantil hace un mes, ya que sus representantes habían estado solicitando un encuentro para abordar sus demandas, según indicó Le Monde.

Tras la reunión, las organizaciones estudiantiles valoraron el "diálogo constructivo, pero carente de respuestas concretas", según lo expresado por Lydia Hamadene, de la Unión Sindical de Estudiantes de Secundaria. Nathanaël Combary, presidente del consejo de administración del instituto Renouveau, comentó: "El presidente estaba escuchando. Quería entender por qué había un nivel de movilización tan alto, consciente de que la democracia había fracasado".

Grupos estudiantiles y sindicatos han programado manifestaciones en todo el país. La principal organización estudiantil de Francia, UNEF, convocó protestas para el sábado, mientras que el movimiento de los Chalecos Amarillos también planea marchar por el centro de París.

Marine Le Pen está organizando el congreso de la ultraderechista Agrupación Nacional en la ciudad de Orléans, donde se anticipan protestas con la asistencia de hasta 30.000 contramanifestantes.

París: el toque de queda se extiende en varias zonas desde las 21:00 hasta las 6:00 horas hasta la mañana del lunes

La Prefectura de Policía de París ha impuesto un toque de queda para menores no acompañados desde el viernes 23 de octubre hasta el lunes 26 de octubre, todas las noches de 21:00 a 6:00 horas. Durante este tiempo, se prohíbe a los menores circular o aparcar en las vías públicas en varias áreas de la capital, según lo estipulado por decreto prefectural.

Esta medida afecta a varios sectores de la ciudad, incluidos los distritos de Les Halles, Hôtel de Ville, Champs-Élysées, Bastille y Place d’Italie, así como las zonas que rodean las principales estaciones de tren de París.

Este fin de semana, varios museos y lugares turísticos cerrarán, como el Louvre, el Museo de Orsay, el Grand Palais, el Petit Palais, el Museo Picasso, la Orangerie, la Fundación Cartier, la Bolsa de Comercio y la Ópera de París.

La feria internacional de arte contemporáneo Art Basel decidió no abrir sus puertas el sábado y el domingo, como estaba previsto, mientras que muchos negocios también están tapiando sus escaparates.

Además de París, otras ciudades implementarán toques de queda parciales: Lyon, Marsella, Le Mans, Saint-Étienne, Limoges, Toulouse, Perpiñán, Mulhouse y Bordeaux.