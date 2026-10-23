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Un hombre arrollado por una formación de la Línea A del subte en Buenos Aires

Un hombre fue arrollado en la estación Acoyte de la Línea A. El servicio operó limitado entre Plaza de Mayo y Loria, según reportó Emova.

23/10/2026 | 18:21Redacción Cadena 3

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Un hombre arrollado por una formación de la Línea A del subte en Buenos Aires

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Buenos Aires, 23 de octubre (NA) -- Este viernes, un hombre fue arrollado por una formación de la Línea A de subte en la estación Acoyte. Debido a este incidente, el servicio se vio limitado entre Plaza de Mayo y Loria, según comunicó Emova.

De acuerdo con fuentes policiales, personal de Bomberos de la Ciudad, pertenecientes al Grupo Especial de Rescate (GER) de Caballito, y un tren de socorro llegaron rápidamente al lugar. La víctima fue localizada en el primer subsuelo, debajo del subte.

El hombre presentaba bajos signos vitales, y el equipo médico de la guardia llevó a cabo maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Posteriormente, el SAME decidió trasladarlo al Hospital Durand.

El protocolo de arrollamiento fue activado, lo que resultó en la limitación del servicio entre Plaza de Mayo y Loria, en el barrio de Almagro.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió?
Un hombre fue arrollado por una formación de la Línea A del subte en la estación Acoyte.

¿Quiénes intervinieron?
El personal de Bomberos de la Ciudad y el SAME fueron quienes atendieron la emergencia.

¿Cuándo sucedió?
El incidente tuvo lugar el viernes 23 de octubre de 2026.

¿Dónde ocurrió?
El arrollamiento ocurrió en la estación Acoyte de la Línea A del subte de Buenos Aires.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?
Se activó el protocolo de arrollamiento y se limitó el servicio entre Plaza de Mayo y Loria.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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