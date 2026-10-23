FOTO: Un hombre arrollado por una formación de la Línea A del subte en Buenos Aires

Buenos Aires, 23 de octubre (NA) -- Este viernes, un hombre fue arrollado por una formación de la Línea A de subte en la estación Acoyte. Debido a este incidente, el servicio se vio limitado entre Plaza de Mayo y Loria, según comunicó Emova.

De acuerdo con fuentes policiales, personal de Bomberos de la Ciudad, pertenecientes al Grupo Especial de Rescate (GER) de Caballito, y un tren de socorro llegaron rápidamente al lugar. La víctima fue localizada en el primer subsuelo, debajo del subte.

El hombre presentaba bajos signos vitales, y el equipo médico de la guardia llevó a cabo maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Posteriormente, el SAME decidió trasladarlo al Hospital Durand.

El protocolo de arrollamiento fue activado, lo que resultó en la limitación del servicio entre Plaza de Mayo y Loria, en el barrio de Almagro.