Tragedia en el subte de Buenos Aires: una persona fue arrollada en la Línea A
El servicio circula limitado entre Plaza de Mayo y Loria, según informó Emova.
FOTO: Tragedia en el Subte de Buenos Aires: persona arrollada en la Línea A
Este viernes, una persona fue arrollada por una formación de la Línea A de Subte en la estación Acoyte, lo que provocó que el servicio circule limitado entre Plaza de Mayo y Loria. Las autoridades de Emova, encargadas de la operación del Subte, confirmaron el incidente y activaron el protocolo de emergencia correspondiente en el lugar para atender la situación.
El hecho ha generado preocupación entre los usuarios, quienes han reportado demoras y congestión en las estaciones cercanas. Las autoridades están trabajando para restablecer el servicio completo lo antes posible, mientras se llevan a cabo las investigaciones pertinentes para esclarecer las circunstancias del accidente.
El paciente estaba con bajos signos vitales, la guardia efectuó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y el SAME determinó el traslado del pasajero al Hospital Durand.
El servicio circulaba limitado entre Plaza de Mayo y Loria, en el barrio porteño de Almagro, por el protocolo de arrollamiento activado por Emova.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió?
Una persona fue arrollada por una formación de la Línea A del Subte en Buenos Aires.
¿Dónde sucedió?
El accidente tuvo lugar en la estación Acoyte.
¿Qué medidas se tomaron?
Se activó el protocolo de emergencia y el servicio se limita entre Plaza de Mayo y Loria.
¿Quién informó sobre el incidente?
Las fuentes de Emova confirmaron el hecho a la Agencia Noticias Argentinas.
¿Cuál es la situación actual?
El servicio sigue limitado mientras se llevan a cabo las investigaciones.
[Fuente: Noticias Argentinas]