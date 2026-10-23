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Tragedia en el subte de Buenos Aires: una persona fue arrollada en la Línea A

El servicio circula limitado entre Plaza de Mayo y Loria, según informó Emova.

23/10/2026 | 17:41Redacción Cadena 3

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Tragedia en el Subte de Buenos Aires: persona arrollada en la Línea A

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Este viernes, una persona fue arrollada por una formación de la Línea A de Subte en la estación Acoyte, lo que provocó que el servicio circule limitado entre Plaza de Mayo y Loria. Las autoridades de Emova, encargadas de la operación del Subte, confirmaron el incidente y activaron el protocolo de emergencia correspondiente en el lugar para atender la situación.

El hecho ha generado preocupación entre los usuarios, quienes han reportado demoras y congestión en las estaciones cercanas. Las autoridades están trabajando para restablecer el servicio completo lo antes posible, mientras se llevan a cabo las investigaciones pertinentes para esclarecer las circunstancias del accidente.

El paciente estaba con bajos signos vitales, la guardia efectuó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y el SAME determinó el traslado del pasajero al Hospital Durand.

El servicio circulaba limitado entre Plaza de Mayo y Loria, en el barrio porteño de Almagro, por el protocolo de arrollamiento activado por Emova.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió?
Una persona fue arrollada por una formación de la Línea A del Subte en Buenos Aires.

¿Dónde sucedió?
El accidente tuvo lugar en la estación Acoyte.

¿Qué medidas se tomaron?
Se activó el protocolo de emergencia y el servicio se limita entre Plaza de Mayo y Loria.

¿Quién informó sobre el incidente?
Las fuentes de Emova confirmaron el hecho a la Agencia Noticias Argentinas.

¿Cuál es la situación actual?
El servicio sigue limitado mientras se llevan a cabo las investigaciones.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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