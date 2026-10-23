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Alarma en una escuela de Córdoba: un alumno de 13 años tenía un revólver en su mochila

El episodio ocurrió este viernes por la tarde en el colegio Jerónimo Luis de Cabrera, ubicado en calle Santa Rosa al 650. La Policía secuestró un arma calibre 32 que tenía una vaina servida en el tambor.

23/10/2026 | 17:43Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Un alumno de 13 años lleva un revólver al colegio generando alarma

FOTO: Un alumno de 13 años lleva un revólver al colegio generando alarma

Un alumno de 13 años lleva un revólver al colegio generando alarma

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Un episodio de alarma se registró este viernes por la tarde en una escuela de la ciudad de Córdoba, luego de que la Policía encontrara un revólver en la mochila de un alumno de 13 años que cursa el primer año del nivel secundario.

El procedimiento tuvo lugar en el colegio Jerónimo Luis de Cabrera, situado en calle Santa Rosa al 650, luego de que los efectivos recibieran un aviso que alertaba sobre la presunta presencia de un arma de fuego dentro del establecimiento educativo.

A partir de la advertencia, el personal policial se hizo presente en el lugar y constató que el adolescente llevaba un revólver calibre 32 entre sus pertenencias.

De acuerdo con la información oficial, el arma tenía una vaina servida en el tambor. Ante esta situación, los efectivos procedieron al secuestro del revólver y dieron intervención a las autoridades judiciales correspondientes.

Las actuaciones quedaron a disposición de la Unidad Fiscal del Fuero Norte, que deberá determinar las circunstancias del hecho.

El episodio generó preocupación por la presencia de un arma de fuego dentro de una institución educativa y volvió a poner en el centro de la atención la seguridad en las escuelas de la ciudad de Córdoba.

Informe de Jorge Mercado

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en la escuela de Córdoba? Un alumno de 13 años fue encontrado con un revólver en su mochila.

¿Quién encontró el arma? La Policía encontró el revólver tras recibir un aviso.

¿Cuándo sucedió el incidente? El episodio ocurrió este viernes por la tarde.

¿Dónde se registró el hecho? En el colegio Jerónimo Luis de Cabrera, en calle Santa Rosa al 650.

¿Por qué es relevante este hecho? Generó preocupación sobre la seguridad en las escuelas de la ciudad de Córdoba.

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