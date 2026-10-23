Alarma en una escuela de Córdoba: un alumno de 13 años tenía un revólver en su mochila

FOTO: Un alumno de 13 años lleva un revólver al colegio generando alarma

FOTO: Un alumno de 13 años lleva un revólver al colegio generando alarma

FOTO: Un alumno de 13 años lleva un revólver al colegio generando alarma

Un episodio de alarma se registró este viernes por la tarde en una escuela de la ciudad de Córdoba, luego de que la Policía encontrara un revólver en la mochila de un alumno de 13 años que cursa el primer año del nivel secundario.

El procedimiento tuvo lugar en el colegio Jerónimo Luis de Cabrera, situado en calle Santa Rosa al 650, luego de que los efectivos recibieran un aviso que alertaba sobre la presunta presencia de un arma de fuego dentro del establecimiento educativo.

A partir de la advertencia, el personal policial se hizo presente en el lugar y constató que el adolescente llevaba un revólver calibre 32 entre sus pertenencias.

De acuerdo con la información oficial, el arma tenía una vaina servida en el tambor. Ante esta situación, los efectivos procedieron al secuestro del revólver y dieron intervención a las autoridades judiciales correspondientes.

Las actuaciones quedaron a disposición de la Unidad Fiscal del Fuero Norte, que deberá determinar las circunstancias del hecho.

El episodio generó preocupación por la presencia de un arma de fuego dentro de una institución educativa y volvió a poner en el centro de la atención la seguridad en las escuelas de la ciudad de Córdoba.

Informe de Jorge Mercado