El 'Zorrito' Quintiero, sobre el presente de Charly García: "Anda bien, contento"

FOTO: Charly García fue dado de alta tras la cirugía de riñón a la que fue sometido la semana pasada.

Fabián “Zorrito” Quintiero habló sobre el presente de Charly García, el cariño que recibe del público y la influencia que su música sigue ejerciendo en distintas generaciones. En una entrevista radial, el tecladista compartió detalles de la intimidad que mantiene con el músico, destacó su aporte a la cultura argentina y explicó por qué considera que su legado es irrepetible. Además, anticipó su regreso a Rosario para presentarse este sábado con Los Gustox.

La charla se dio en la previa de la celebración del cumpleaños de García, un encuentro organizado por el propio músico en la histórica sala que supo ser su espacio de trabajo y que actualmente funciona como bar concert. Sobre la actividad prevista para esa noche, Quintiero aclaró que no se trata de un evento extraordinario, sino de una reunión entre amigos.

“Va a ser un gran momento en la fábrica, que era la sala histórica de Charly, que hoy es un bar concert donde hay mucha música en vivo. Hoy es una fiesta que convoca el mismísimo Charly García en persona para un grupo de gente muy querida por él”, contó. Y agregó: “Vamos a ir a un cumpleaños, nada raro ni nada loco, un cumpleaños como se festeja un cumpleaños en un bar, con invitados, tragos, comida y música. Buena música sonando, como corresponde a un cumpleaños de Charly, música también curada por él”.

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Consultado sobre cómo encuentra actualmente al músico, el Zorrito transmitió tranquilidad y destacó las muestras de afecto que recibe constantemente. “Anda muy contento, anda bien, anda contento con todo este reconocimiento que la gente le da. El cariño que le está dando la gente realmente es impresionante”, aseguró.

En ese sentido, describió el acompañamiento de sus seguidores y la emoción que genera cada aparición pública del artista. “La noche misma, en la puerta de su casa, hay una liturgia de gente esperando que sean las 12. No para de recibir amor, cariño y reconocimiento. La verdad que a cada lugar que va es un revuelo, pero de los lindos”, relató.

Para Quintiero, esas manifestaciones de afecto son el resultado de una trayectoria que excede lo estrictamente musical. “Todo lo que genera es a través de los años, de la obra musical, de la dedicación que le dio también a su obra, de lo que hizo por la sociedad argentina, por la libertad. Como un luchador también desde la cultura para que todos crezcamos con más libertad, con más derechos y con mejor música”, reflexionó.

Sin escenario

Aunque García decidió alejarse de los escenarios, su vínculo con la música continúa intacto. El tecladista contó que recientemente le regalaron un pequeño teclado y que el músico ya comenzó a utilizarlo en su casa. “Decidió hace un tiempo salirse del escenario. Nosotros le regalamos un tecladito esta semana, que él está usando. Y vos imaginate, le ponés un piano adelante, un tema te hace seguro, en un minuto. Es lo que hizo siempre”, afirmó.

Al mismo tiempo, explicó que Charly atraviesa una etapa en la que también disfruta de descansar, compartir encuentros y recuperar espacios de vida social. “Está dedicado también a descansar ahora, a salir ahí siempre con sus manos derechas, Tato y Javito, su chofer personal, y la gente que lo cuida todo el tiempo, que está con él. Después sale, hace más vida social ahora”, comentó.

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La cercanía entre ambos también se expresa en situaciones cotidianas, lejos de los escenarios y de la exposición pública. Durante la entrevista, Quintiero contó que suele visitar a García y que también lo recibe en su casa. Incluso reveló una faceta menos conocida de esa relación: el gusto del músico por sus platos.

“Yo le cocino también a Charly, me pide que le haga una buena pasta. Él sabe que yo cocino bien y le gusta”, contó entre risas. Como ejemplo, recordó la última comida que compartieron: “Lo último que le hice fue un tagliatelle al pesto, muy bueno. Un pesto fresco de albahaca, fruto seco, aceite de oliva, parmesano, ralladura de limón y mucho aceite de oliva. No podés fallar”.

Más allá de las anécdotas personales, Quintiero también analizó la vigencia de la obra de García y el interés que despierta entre los jóvenes. Según explicó, mientras los seguidores históricos continúan acompañando su música, nuevas generaciones comienzan a descubrir canciones que marcaron la historia del rock argentino.

“Para nosotros fue constante. Para muchos que siempre fueron parte de los fieles ha sido constante, es constante. Pero también va cambiando: va apareciendo nueva población joven. Hay toda una movida de jóvenes que empiezan a descubrir, redescubren quizás; no lo vieron nunca en vivo, no tuvieron esa suerte”, señaló.

En ese contexto, explicó que seguir interpretando esas canciones en vivo representa una manera de mantener vigente ese repertorio mientras García permanece alejado de los escenarios. “Por eso también nosotros estamos tocando algunas veces, para seguir así mientras él no vuelva a tocar, mientras sigan sonando las canciones en vivo”, sostuvo. También recordó su participación en un espectáculo dedicado al disco Unplugged, una experiencia que, según indicó, permite que nuevos públicos se acerquen a esa obra.

Para el músico, el fenómeno no se limita a Charly, sino que forma parte de una tradición cultural más amplia. Al mencionar también a Luis Alberto Spinetta, destacó el lugar que ocupa el rock argentino en la formación de distintas generaciones.

“Hay un enganche cultural, un gran enganche cultural de muchas generaciones por la obra y por nuestro rock también. Hablamos de Charly como punta de pirámide de alguna manera de la cultura, el Flaco Spinetta también, ahí en el Olimpo de la cultura”, expresó.

Y profundizó su mirada sobre el valor de esa tradición musical: “Nuestro rock es una de las cosas que hay a favor acá en Argentina. Lo tuvimos siempre a favor, lo tuvimos para disfrutar, para que nos acompañe, para que nos haga sentir mejor. También toda esta cultura educó mucho a generaciones, nos formó, nos hizo más libres”.

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Consultado sobre los artistas actuales que podrían continuar esa huella, Quintiero reconoció que hay músicos jóvenes con grandes condiciones, aunque advirtió que resulta difícil establecer comparaciones con figuras de semejante trayectoria. “Yo veo un montón de virtuosos también jóvenes que estudiaron música y que se nota que son muy buenos tocando, pero lo que pasa es que no podés comparar. La vara la pusieron muy alta, la pusieron totalmente alta”, afirmó.

Para el Zorrito, la dimensión de García y de otros referentes históricos está vinculada tanto a su obra como al contexto en el que desarrollaron sus carreras. “Es irrepetible, de alguna manera es irrepetible, por contexto histórico, por cómo surgieron, por cómo la pelearon, por cómo crecieron, por toda la obra que generaron. Cada cual tiene su trip en el bocho y la vara quedó muy arriba como para comparar”, reflexionó.

Sin embargo, lejos de desconocer el valor de las nuevas expresiones musicales, defendió la necesidad de darles espacio para crecer y encontrar una identidad propia. “Lo nuevo también tiene que desarrollarse, tiene que tocar y tocar y grabar y tocar y mostrarse y expresarse para todos y ser disfrutado como tal”, sostuvo. Y concluyó: “Lo que pasó tiene la virtud de que va a seguir perdurando y va a seguir influenciando. La influencia es lo que también hará que todo esto se regenere definitivamente”.

Antes de despedirse, Quintiero también invitó al público rosarino a la presentación de Los Gustox, prevista para este sábado 24 de octubre en Jagguar House. La propuesta combinará música en vivo, degustación libre de vinos de distintas bodegas y una fiesta posterior al espectáculo.

La banda cuenta con la participación de Ike Parodi en voz, el Palmo Addario en guitarra y Lauti en batería, junto con los músicos que llegan desde Buenos Aires.

“Rosario realmente es un lugar tan musical, tan lindo, tan copado”, expresó. Incluso bromeó con la importancia de llegar preparado para la degustación: “Hay que hacer base con esos sandwichotes que se comen por ahí en esas grandes sandwicherías de la ciudad, que son de primera”.

Entrevista de Lucas Correa.