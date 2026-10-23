FOTO: Pedro Di Spagna celebra su absolución en el caso Maradona y habla de su lucha por la verdad

Buenos Aires, 23 octubre (NA) -- El médico clínico Pedro Di Spagna manifestó este viernes su alivio tras recibir la absolución en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, donde quedó demostrada su predisposición para atender al paciente: "Siempre confié en mi inocencia, nunca bajé los brazos".

En una conversación exclusiva con la Agencia Noticias Argentinas, Di Spagna reconoció que el proceso iniciado hace casi seis años "no fue fácil, es mucho tiempo" porque se trata de "un caso de envergadura mundial y muy sensible".

El facultativo asistió a la mayoría de las audiencias, estuvo sentado cerca de los periodistas, con la mirada hacia la mesa, las manos apoyadas en el rostro y con el respaldo constante de sus defensoras oficiales María Julia Marcelli y Patricia Miranda.

Di Spagna declaró cuatro veces en el segundo juicio, lloró, ratificó su inocencia y aseguró estar con la "conciencia tranquila".

Los fiscales adjuntos de San Isidro, Cosme Iribarren y Patricio Ferrari, desistieron de la imputación en su contra y pidieron su absolución, solicitud a la que adhirieron todas las querellas. Pedro se emocionó y se abrazó con las letradas cada vez que escuchó los alegatos de los acusadores.

"Ojalá que Dios le dé la paz que merecen a todos. Ahora puedo volver a ser feliz, nunca bajé los brazos. Espero que eso sea ejemplo para mis hijas que también sufrieron este proceso y estuvieron siempre junto a mí", expresó.

En este sentido, les agradeció a sus abogadas: "Profesional y humanamente me trataron excelente desde el primer día, lo público también sirve, no quiero decir que no sirva lo privado que también sirve, pero el trabajo que hace la Defensoría Pública es admirable, no lo digo por mi caso, sino por lo que pude ver en persona".

Además, afirmó "no sentirse un perejil", aunque "entiende el significado de esa palabra en el ámbito judicial": "La verdad que todas las partes querellas y defensas me han tratado muy bien, incluso mucho de los dos lados han venido a saludarme y felicitarme".

El festejo con la familia

"Un detalle lindo es que cuando se supo mi absolución mis hijas vinieron a la puerta de Tribunales de sorpresa, obvio cuando me vieron me dieron un abrazo y estaban contentas, es lógico", narró Pedro, quien es deportólogo en Huracán.

Sin embargo, les pidió a sus hijas "no festejar en ese lugar ni realizar ningún gesto de alegría" porque "hay gente que no la está pasando bien" -familiares de Diego y acusados-.

"Después puertas adentro obvio que nos pusimos contentos. Fue un desahogo de muchos años", añadió sobre la intimidad de la felicidad compartida con sus seres queridos.

Las pruebas que demostraron la inocencia

El 12 de noviembre de 2020, el médico concurrió con el neurólogo Jorge Macía a la vivienda del lote N.º 45, en el barrio cerrado San Andrés de Tigre, donde Maradona cumplía la internación domiciliaria tras la cirugía por el hematoma subdural a la que se sometió en la Clínica Olivos.

Fue la única vez que lo vio. También recomendó la visita de un nutricionista para que revise la dieta del paciente, quien se sintió mal por comer camarones con ajo a la provenzal y brócoli. El 18 se dirigió nuevamente al country junto al licenciado Luciano Spena, pero Diego echó a todos y no quiso recibir a nadie, mientras que al día siguiente, el 19, estaba previsto otro encuentro que se pospuso y nunca se concretó.

Di Spagna aconsejó distintas medicaciones a los enfermeros en el chat 'Tigre', integrado por los imputados Ricardo Almirón, Mariano Perroni y Nancy Edith Forlini, además de otros profesionales de la salud.

Pedro siempre se mostró predispuesto para atender al célebre futbolista, nunca tuvo acceso a él y tampoco el teléfono de la familia. Todas estas pruebas resultaron claves para demostrar su inocencia.