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Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy viernes 23 de octubre.

El sorteo número 31648 de la quiniela vespertina se realizó el viernes 23 de octubre a las 18:00, destacando el número 9598, que corresponde a "A primera (Lavandera)".

23/10/2026 | 18:00Redacción Cadena 3

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El sorteo número 31648 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el viernes 23 de octubre a las 18:00, destacando el número a la cabeza 9598, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Lavandera).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 9598
2° 1218
3° 2514
4° 5785
5° 8868
6° 6828
7° 3888
8° 2437
9° 9041
10° 9559
11° 1220
12° 8981
13° 3025
14° 8871
15° 5733
16° 7518
17° 9873
18° 2474
19° 7228
20° 3219

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 31648 de la quiniela vespertina.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El viernes 23 de octubre a las 18:00.

¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 9598, interpretado como "A primera (Lavandera)".

¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.

¿Dónde se puede consultar el resultado?
Los resultados están disponibles en la página de Cadena 3.

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