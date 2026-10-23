Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy viernes 23 de octubre.

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

El sorteo número 31648 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el viernes 23 de octubre a las 18:00, destacando el número a la cabeza 9598, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Lavandera).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 9598

2° 1218

3° 2514

4° 5785

5° 8868

6° 6828

7° 3888

8° 2437

9° 9041

10° 9559

11° 1220

12° 8981

13° 3025

14° 8871

15° 5733

16° 7518

17° 9873

18° 2474

19° 7228

20° 3219