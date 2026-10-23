Movilizan 25.000 militares en Brasil para garantizar la seguridad en la segunda vuelta electoral

Buenos Aires, 23 de octubre (NA) -- Las Fuerzas Armadas de Brasil han decidido movilizar aproximadamente 25.000 efectivos con el fin de garantizar la seguridad y logística durante la segunda vuelta de las elecciones de 2026, que se llevará a cabo el próximo domingo. Esta contienda electoral enfrentará al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, representante del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), contra el candidato del Partido Liberal, Flávio Bolsonaro, según informó la Agencia estatal Brasil.

El dispositivo de seguridad abarcará 306 municipios de 11 estados y ofrecerá asistencia logística en 39 localidades de ocho estados. Para ello, se contará con efectivos de la Marina, el Ejército y la Fuerza Aérea, quienes trabajarán en conjunto con la Justicia Electoral y las autoridades de seguridad pública para asegurar el desarrollo normal de la votación y el posterior escrutinio.

Las operaciones de Garantía de la Votación y el Escrutinio (GVA, por su sigla en portugués) se implementarán en todos los municipios de los estados de Acre, Alagoas, Amazonas, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Piauí, Río de Janeiro, Rio Grande do Norte y Tocantins.

Además, las Fuerzas Armadas proporcionarán apoyo logístico en 39 municipios de ocho estados, especialmente en áreas de difícil acceso. Se encargarán del transporte de urnas electrónicas, equipos, materiales y personal electoral.

Para estas operaciones se emplearán aviones, helicópteros, embarcaciones y vehículos militares, facilitando el acceso a comunidades rurales, zonas ribereñas, territorios indígenas y otros lugares que presentan desafíos geográficos y de infraestructura.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, esta movilización tiene como objetivo contribuir a la preservación del orden público, asegurar el normal desarrollo de la votación y el escrutinio, y garantizar el libre ejercicio del derecho al voto.

El despliegue se realiza a solicitud de la Justicia Electoral y cuenta con autorización presidencial. Los tribunales electorales son los encargados de presentar las solicitudes de apoyo y de coordinar con los mandos militares los detalles de las operaciones en cada área.

Las acciones involucrarán recursos de las tres ramas de las Fuerzas Armadas y se llevarán a cabo de manera integrada con las autoridades electorales y los organismos de seguridad pública, de acuerdo con las necesidades identificadas para la segunda vuelta.