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Jorginho enfrenta posible suspensión tras dar positivo en control antidoping tras partido de Libertadores

El mediocampista del Flamengo aguarda la contraprueba tras un positivo en el primer control antidoping. Podría ser sancionado con hasta dos años de suspensión.

23/10/2026 | 18:13Redacción Cadena 3

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Jorginho en Flamengo

FOTO: Jorginho en Flamengo

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Buenos Aires, 23 octubre (NA) -- El italo-brasileño Jorginho ha dado positivo en su primera prueba de antidoping y ahora se encuentra a la espera de la contraprueba, que se realizará el 27 de octubre. Si el resultado se confirma, el jugador podría enfrentar una severa sanción que oscila entre seis meses y dos años de suspensión.

El periodista brasileño Thiago Asmar fue quien informó sobre el positivo de Jorginho, indicando que el control no se llevó a cabo inmediatamente tras la eliminación del Flamengo.

El jugador había fallado un penal crucial en la tanda de definición que permitió a Estudiantes de La Plata avanzar a la final de la Copa Libertadores. En ese partido, el equipo argentino se impuso 3-2 en la definición por penales, lo que significó un gran logro, ya que no alcanzaban esta instancia desde 2009.

Durante el encuentro, Estudiantes mostró una sólida defensa, a pesar de haber jugado con diez hombres desde los cinco minutos del segundo tiempo debido a la expulsión de Baltasar Rodríguez. El arquero Fernando Muslera fue clave en la tanda de penales, deteniendo tres tiros, mientras que Henrique, Paquetá y Jorginho fallaron para el Flamengo.

Si se confirma el resultado positivo, Jorginho se enfrenta a una situación complicada, ya que la normativa vigente establece sanciones severas para los infractores. Esto podría marcar un punto de inflexión en su carrera, en un momento en que el Flamengo se prepara para volver a la competencia.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió con Jorginho?
El jugador dio positivo en un control antidoping tras un partido de Libertadores.

¿Cuándo se realizará la contraprueba?
La contraprueba se llevará a cabo el 27 de octubre.

¿Qué sanción podría enfrentar?
Podría recibir una suspensión de entre seis meses y dos años.

¿Cómo fue el partido en el que falló el penal?
Estudiantes venció a Flamengo por penales (3-2) y se clasificó a la final.

¿Quién fue clave en la tanda de penales?
El arquero Fernando Muslera atajó tres penales.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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