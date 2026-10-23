Jorginho enfrenta posible suspensión tras dar positivo en control antidoping tras partido de Libertadores

Buenos Aires, 23 octubre (NA) -- El italo-brasileño Jorginho ha dado positivo en su primera prueba de antidoping y ahora se encuentra a la espera de la contraprueba, que se realizará el 27 de octubre. Si el resultado se confirma, el jugador podría enfrentar una severa sanción que oscila entre seis meses y dos años de suspensión.

El periodista brasileño Thiago Asmar fue quien informó sobre el positivo de Jorginho, indicando que el control no se llevó a cabo inmediatamente tras la eliminación del Flamengo.

El jugador había fallado un penal crucial en la tanda de definición que permitió a Estudiantes de La Plata avanzar a la final de la Copa Libertadores. En ese partido, el equipo argentino se impuso 3-2 en la definición por penales, lo que significó un gran logro, ya que no alcanzaban esta instancia desde 2009.

Durante el encuentro, Estudiantes mostró una sólida defensa, a pesar de haber jugado con diez hombres desde los cinco minutos del segundo tiempo debido a la expulsión de Baltasar Rodríguez. El arquero Fernando Muslera fue clave en la tanda de penales, deteniendo tres tiros, mientras que Henrique, Paquetá y Jorginho fallaron para el Flamengo.

Si se confirma el resultado positivo, Jorginho se enfrenta a una situación complicada, ya que la normativa vigente establece sanciones severas para los infractores. Esto podría marcar un punto de inflexión en su carrera, en un momento en que el Flamengo se prepara para volver a la competencia.