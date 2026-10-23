Estudiantes se perfila como el mejor argentino para el Mundial de Clubes 2029 tras su éxito en la Libertadores

FOTO: El trofeo que levantará el equipo ganador del Mundial de Clubes.

Buenos Aires, 23 de octubre (NA) -- Tras haber eliminado a Flamengo y clasificado a la final de la Copa Libertadores 2026, Estudiantes de La Plata se posiciona como el mejor equipo argentino de cara al Mundial de Clubes FIFA 2029.

Bajo el nuevo formato que incluye a 32 equipos, Sudamérica contará con seis cupos: cuatro se destinarán a los campeones de la Libertadores en el ciclo 2025–2028 y los otros dos se definirán según el ranking general de la Conmebol.

Este sistema otorga tres puntos por ingresar a la fase de grupos, tres por cada partido ganado, uno por empate y tres adicionales por avanzar de ronda.

En la tabla actual, Flamengo lidera con 83 puntos (ya clasificado), seguido de Palmeiras con 82 y Estudiantes en tercer lugar con 62.

Más atrás, se encuentran Liga de Quito con 61, Independiente del Valle con 40 y Racing con 35. Otros clubes argentinos, como Independiente Rivadavia, Platense y Vélez, acumulan 24 puntos, mientras que River tiene 23 (sin sumar por participar en la Copa Sudamericana).

A estos cuatro les siguen Rosario Central con 20, Central Córdoba de Santiago del Estero con 14, Lanús con 12, Boca con 10 y Talleres de Córdoba con 7.

En cuanto a la normativa, ningún país puede tener más de dos representantes, salvo en caso de campeones, lo que significa que si el "Pincha" se consagra en la Libertadores, Argentina solo tendría una oportunidad por tabla.

Con los puntos de la fase de grupos 2026 ya considerados, Palmeiras y Estudiantes podrían ocupar los boletos por ranking, pero dado que actualmente se están disputando el título, el lugar de la tabla correría para Liga de Quito.

Si Brasil logra una nueva victoria entre 2026 y 2028, ningún otro equipo brasileño podrá clasificar por tabla.

Además, si Estudiantes vence a Palmeiras en la final, esto restará un cupo directo a Argentina.