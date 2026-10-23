Una diplomática de Emiratos Árabes Unidos se postula para liderar la ONU en medio de controversias

JERUSALÉN (AP) — Una diplomática de los Emiratos Árabes Unidos se ha convertido en la más reciente candidata al cargo de secretario general de las Naciones Unidas. Lana Nusseibeh presenta una trayectoria marcada por sus raíces palestinas y su defensa de las históricas relaciones entre su país e Israel, aunque su postulación no está exenta de controversias, especialmente por el supuesto apoyo de su nación a combatientes paramilitares en la guerra civil de Sudán, acusaciones que los Emiratos han negado.

Nusseibeh, quien posee una maestría en Estudios Israelíes y de la Diáspora Judía, anunció su candidatura esta semana, en un momento en que la contienda por el liderazgo de la ONU parece haber perdido impulso. Cabe destacar que, a lo largo de sus 80 años de historia, ninguna mujer ha ocupado el cargo de secretario general.

La persona que suceda a António Guterres en enero heredará una ONU debilitada, enfrentando críticas y severos recortes de financiamiento por parte del gobierno de Estados Unidos. El papel de la ONU se encuentra bajo un intenso escrutinio, a medida que las potencias globales establecen organismos alternativos y los conflictos bélicos, el hambre y epidemias como el ébola presentan nuevos desafíos.

El proceso de candidatura de Nusseibeh incluirá un cuestionario por parte de los miembros de la Asamblea General de la ONU el próximo martes. La diplomática ha ejercido como embajadora de los Emiratos ante la ONU desde 2013 hasta 2024 y ha abordado temas como la asistencia a los palestinos en Gaza, el Acuerdo de Abraham con Israel en 2020 y el papel de las mujeres en la diplomacia internacional.

En su declaración de candidatura, Nusseibeh se comprometió a "dar mayor urgencia al trabajo por la paz", enfatizando su creencia en la ONU y cómo la gente de su región percibe los resultados de la diplomacia y la acción colectiva. Asimismo, subrayó la necesidad de "reconstruir la confianza" en la organización y abogó por el uso de la "diplomacia silenciosa" para prevenir la escalada de conflictos.

La diplomática también ha manifestado su preocupación por la inteligencia artificial, sugiriendo que la ONU debería facilitar una "cooperación internacional práctica" antes de que las divisiones se fortalezcan, incluyendo un reporte voluntario de incidentes.

Nusseibeh, nacida en 1978, tiene lazos familiares en Jerusalén y un interés arraigado en la región más allá de los asuntos del Golfo Pérsico. Es reconocida por su defensa de los esfuerzos humanitarios hacia los aproximadamente 2 millones de palestinos que se encuentran en Gaza. El exenviado de la Casa Blanca, Brett McGurk, destacó en redes sociales que la elección de Nusseibeh sería "inspiradora" para un trabajo de tal magnitud.

Durante su presidencia rotativa del Consejo de Seguridad de la ONU en 2023, meses antes del inicio del conflicto en Gaza, Nusseibeh organizó una sesión especial sobre Palestina. En 2025, advirtió que una posible anexión israelí de Cisjordania ocupada sería una "línea roja" para los Emiratos.

No obstante, Nusseibeh podría enfrentar cuestionamientos sobre un posible conflicto de interés relacionado con Sudán, dado que la guerra y el supuesto respaldo de los Emiratos a las Fuerzas de Apoyo Rápido han sido objeto de escrutinio por diversas instancias de la ONU. Grupos de derechos humanos han documentado el apoyo de los Emiratos a este grupo paramilitar, que ha sido acusado de atrocidades durante la guerra civil que comenzó en abril de 2023.

Según el director ejecutivo del Laboratorio de Investigación Humanitaria de la Escuela de Salud Pública de Yale, Nathaniel Raymond, las evidencias apuntan a que las atrocidades en el-Fasher tienen características de genocidio, y se han llevado a cabo con el apoyo de los Emiratos, que han suministrado drones y mercenarios.

El año pasado, Sudán presentó un caso ante el Tribunal Internacional de Justicia acusando a los Emiratos de violar la convención contra el genocidio. A esto, los Emiratos han respondido que se trata de una "maniobra publicitaria cínica". Nusseibeh ha sido identificada como la persona de referencia de su país en el contexto de Sudán, y se le ha señalado por asegurar a otros gobiernos que los Emiratos no respaldaban a las FAR, a pesar de que se conocía lo contrario.

La función del secretario general de la ONU implica proteger a los civiles de situaciones como las ocurridas en el-Fasher, y la designación de una diplomática que ha estado involucrada en tales controversias podría resultar problemática, según críticos.