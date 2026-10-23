Asalto a martillazos en un departamento de Moreno y Brown: dos imputados presos

Dos hombres de 32 y 34 años quedaron en prisión preventiva efectiva, acusados de intentar robar un departamento ubicado en la zona de Moreno y Brown, en Rosario. El hecho ocurrió el martes 20 de octubre y, según la investigación, los sospechosos ingresaron a la vivienda junto con un tercer involucrado que todavía no fue identificado.

La medida cautelar fue dispuesta este jueves durante una audiencia imputativa realizada en el Centro de Justicia Penal de Rosario. El fiscal Pablo Lanza atribuyó a F.M. y J.S. el delito de tentativa de robo doblemente agravado por el uso de arma y por ser cometido en poblado y en banda, en calidad de coautores.

El juez de Primera Instancia, doctor Santana, tuvo por formalizada la audiencia y ordenó que ambos permanezcan en prisión preventiva efectiva hasta el 18 de enero de 2027, con prórroga automática en caso de que la Fiscalía presente el requerimiento acusatorio.

De acuerdo con la reconstrucción fiscal, el episodio ocurrió alrededor de las 10.45 del 20 de octubre, cuando los dos imputados y un tercer hombre ingresaron al edificio con intenciones de robo. Luego se dirigieron al quinto piso, donde se encontraba el departamento de la víctima.

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Según la acusación, el propietario escuchó ruidos en el interior de la vivienda, salió de su habitación y se encontró con los sospechosos. En ese momento, F.M. habría avanzado sobre él y, bajo amenazas de muerte, intentado reducirlo y atarlo primero con un cinturón de la propia víctima y luego con un cable. Para intimidarlo, tenía en su poder un martillo que había tomado del departamento.

Mientras uno de los acusados mantenía reducida a la víctima, el otro habría recorrido los distintos ambientes de la vivienda para reunir objetos de valor. Antes de retirarse, también le exigieron las llaves de salida del edificio, que el propietario entregó por temor ante las amenazas.

La situación motivó un llamado al 911, que derivó en la llegada de personal de la Brigada Motorizada. Cuando los efectivos arribaron al lugar, observaron a los sospechosos mientras intentaban escapar del edificio. Según la investigación, el tercer involucrado, que hasta el momento no fue localizado, les había advertido sobre la presencia policial.

Los agentes procedieron a identificar a ambos hombres y realizaron una requisa. A J.S. le secuestraron un teléfono celular iPhone 13, un par de guantes negros, una llave multipuntos y dinero en efectivo. Además, al revisar la mochila que llevaba, encontraron cremas, perfumes, anteojos, pulseras, anillos y otros elementos.

En el caso de F.M., el control palpatorio realizado por los efectivos para detectar posibles elementos peligrosos arrojó resultado negativo.

Con ambos sospechosos detenidos y los elementos secuestrados incorporados a la investigación, la Fiscalía avanzó con la imputación por tentativa de robo agravado. Mientras continúa el proceso judicial, los dos hombres permanecerán privados de su libertad por disposición del juez interviniente.