Últimos días para postular a los Jóvenes Sobresalientes 2026: el plazo vence el 30 de octubre

FOTO: La convocatoria para los Jóvenes Sobresalientes 2026 cierra el 30 de octubre

La convocatoria para los Jóvenes Sobresalientes de Córdoba 2026 entra en su recta final. Hasta el próximo 30 de octubre se pueden presentar postulaciones para distinguir a jóvenes que, por su compromiso, trayectoria e innovación, generan un impacto positivo en la sociedad.

El certamen, organizado por la Bolsa de Comercio de Córdoba, reconoce a personas de entre 18 y 35 años que se destacan en diferentes ámbitos. Las postulaciones deben ser realizadas por terceros, es decir, por personas que consideren que un joven merece recibir una distinción por su trabajo y sus aportes.

En diálogo con Cadena 3, Emanuel Bravi, ganador de la edición 2025 en la categoría Emprendedurismo e Innovación, destacó la importancia que tuvo el reconocimiento para su recorrido profesional y el desarrollo de su empresa.

A los 25 años, Bravi creó junto a Juan Cruz Bonino Avansys, una startup que combina drones e inteligencia artificial para detectar malezas en los cultivos y brindar soluciones tecnológicas al sector agropecuario.

El proyecto nació de una apuesta personal y económica importante. Para impulsar la iniciativa, Bravi llegó a vender su automóvil y endeudarse con el objetivo de financiar el emprendimiento.

Actualmente, la tecnología desarrollada por la empresa tiene presencia en unas 40.000 hectáreas en Argentina, una expansión que refleja el crecimiento de una propuesta orientada a mejorar la eficiencia de las tareas agrícolas.

Al recordar su distinción como Joven Sobresaliente 2025, el emprendedor sostuvo que el premio representó una validación significativa del camino recorrido.

Según explicó, quienes trabajan todos los días para desarrollar un proyecto no necesariamente lo hacen con la expectativa de recibir reconocimientos. Sin embargo, cuando llega una distinción de esa magnitud, permite detenerse, observar lo conseguido y dimensionar el impacto del esfuerzo realizado.

El certamen contempla ocho categorías que buscan abarcar diferentes áreas de desempeño y compromiso social. Entre ellas se encuentran:

Desempeño académico y profesional.

Deporte.

Arte y cultura.

Labor social y política.

Emprendedurismo e innovación.

Ejemplo de vida.

Cordobeses en el exterior.

La iniciativa apunta a visibilizar historias y trayectorias que contribuyen al desarrollo de Córdoba desde distintos espacios, ya sea a través de la investigación, la actividad empresarial, la cultura, el deporte o el compromiso con la comunidad.

Pueden participar jóvenes nacidos en la provincia de Córdoba, independientemente de que residan actualmente en Argentina o en el exterior.

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Las personas interesadas en proponer a un joven pueden ingresar al sitio oficial de la Bolsa de Comercio de Córdoba, en bolsacba.com.ar, donde se encuentra la información del certamen y el acceso para realizar las postulaciones.

El plazo vence el 30 de octubre, por lo que quedan pocos días para presentar candidaturas y dar visibilidad a quienes se destacan por su trabajo, sus ideas y su aporte a la sociedad.

La ceremonia de premiación está prevista para el 3 de diciembre. Allí se reconocerá a los jóvenes seleccionados en las distintas categorías, en una nueva edición de una iniciativa que busca poner en valor el talento, la creatividad y el compromiso de las nuevas generaciones cordobesas.

Informe de Alejandro Bustos