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Vincent Kompany se recupera tras desvanecerse en un entrenamiento del Bayern Múnich

El técnico belga del Bayern Múnich, Vincent Kompany, permanece estable en el hospital tras un colapso en un entrenamiento. El incidente requirió la intervención de un helicóptero de rescate.

23/10/2026 | 17:35Redacción Cadena 3

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Vincent Kompany

FOTO: Vincent Kompany

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Buenos Aires, 23 octubre (NA) -- El entrenador del Bayern Múnich, Vincent Kompany, se encuentra actualmente ingresado y en estado estable en un hospital tras sufrir un desvanecimiento durante una práctica del equipo Sub-23 en el complejo de Säbener Straße.

Este incidente llevó a la movilización de un helicóptero de rescate y requirió el traslado urgente del técnico belga en ambulancia, lo que provocó la suspensión inmediata del entrenamiento. El Bayern Múnich confirmó el suceso a través de un comunicado oficial.

El director deportivo del club, Max Eberl, priorizó la salud de Kompany, quien tiene 40 años, e informó que el cuerpo técnico interino, liderado por Aaron Danks, asumirá temporalmente la dirección del equipo.

Este episodio se produce luego de que Kompany enfrentara varios días de complicaciones físicas, derivadas de una fuerte infección viral, además de problemas crónicos en la cadera que le dificultan la movilidad.

A pesar de su debilitamiento, el exdefensor había dirigido desde el banquillo en la victoria 6 a 1 contra el RB Leipzig, aunque tuvo que recostarse durante el entretiempo y no brindó declaraciones tras el encuentro.

Posteriormente, los médicos del club le prohibieron dirigir las prácticas del lunes y martes, y Danks lo reemplazó en la conferencia de prensa previa al partido de la Champions League contra el Arsenal.

A pesar de su estado, el entrenador regresó al banquillo para el empate 2 a 2 ante el equipo inglés, donde admitió que no había prestado atención a las señales de su cuerpo después de haber contraído un virus severo.

El colapso de Kompany plantea incertidumbre en el Bayern Múnich justo antes de enfrentar una serie de compromisos importantes: el partido de Bundesliga contra el Friburgo este domingo, el duelo ante Magdeburg en la DFB Pokal el 28 de octubre, el clásico contra el Borussia Dortmund el 31 de octubre y la visita al Atlético de Madrid en la Champions League el 3 de noviembre.

Lectura rápida

¿Qué sucedió con Vincent Kompany?
Sufrió un desvanecimiento durante un entrenamiento del Bayern Múnich Sub-23.

¿Dónde ocurrió el incidente?
En el predio de Säbener Straße, en Múnich.

¿Cuál es el estado de salud de Kompany?
Se encuentra ingresado y estable en un hospital.

¿Quién asumirá la dirección del equipo temporalmente?
Aaron Danks se encargará del equipo mientras Kompany se recupera.

¿Qué compromisos enfrenta el Bayern Múnich?
Partidos importantes en Bundesliga y Champions League en los próximos días.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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