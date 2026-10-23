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El Reducido de la Primera Nacional: la lucha por el segundo ascenso a la Liga Profesional

Los equipos de la segunda categoría del fútbol argentino buscan quedarse con el último boleto a la máxima división, en una definición que promete emociones hasta el final.

23/10/2026 | 18:54Redacción Cadena 3

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El Reducido de la Primera Nacional: la lucha por el segundo ascenso a la Liga Profesional

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Buenos Aires, 23 de octubre (NA) -- La Primera Nacional entra en una etapa decisiva con la disputa del Reducido, el torneo que determinará qué equipo acompañará al campeón en el ascenso a la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

Los clubes que consigan la clasificación buscarán avanzar en las distintas instancias eliminatorias para quedarse con el último lugar disponible en la máxima categoría.

La tabla de posiciones y los resultados de cada jornada serán determinantes para definir los cruces y los equipos que continuarán en carrera. Cada punto puede modificar el panorama de la clasificación y cambiar el camino de los protagonistas hacia el objetivo de llegar a Primera División.

El Reducido representa una nueva oportunidad para aquellos equipos que no lograron quedarse con el primer puesto, pero que mantienen intacta la ilusión de dar el salto de categoría. A través de los enfrentamientos eliminatorios, los participantes buscarán superar cada instancia hasta alcanzar la final por el segundo ascenso.

Lectura rápida

¿Qué es el Reducido?
Es un torneo que define qué equipo asciende a la Liga Profesional junto al campeón de la Primera Nacional.

¿Quiénes participan?
Los clubes de la Primera Nacional que logran clasificar a través de la tabla de posiciones.

¿Cuándo comienza?
La disputa del Reducido se inicia en las próximas semanas, en una etapa decisiva del torneo.

¿Por qué es importante?
Representa la última oportunidad para los equipos que no lograron el primer puesto y buscan ascender a la máxima categoría.

¿Cómo se define?
A través de enfrentamientos eliminatorios, donde los equipos deben superar cada fase hasta llegar a la final.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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