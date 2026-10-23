FOTO: Torneo Clausura: Definición de los playoffs y la lucha por la clasificación

Buenos Aires, 23 octubre (NA) -- El Torneo Clausura de la Liga Profesional entra en una etapa decisiva, con la clasificación a los playoffs como uno de los principales focos de atención. Cada resultado puede modificar las posiciones y cambiar los cruces de octavos de final, en una definición que mantiene en vilo a los equipos y sus hinchas.

Con la tabla en constante movimiento, los clubes buscan asegurar su lugar entre los 16 clasificados que disputarán la etapa eliminatoria. La lucha por avanzar de ronda suma tensión a medida que se acerca el cierre de la fase regular, con puntos fundamentales en juego.

Los octavos de final se disputarán a partido único y tendrán como protagonistas a los equipos que logren finalizar entre los primeros ocho de cada zona. La ubicación de cada club será clave para determinar los cruces y definir quiénes tendrán la ventaja de jugar como locales en el inicio de los playoffs.